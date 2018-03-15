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托嬰中心重摔8個月大嬰兒 G奶女神熊熊坦承「姊姊開的」

影／通過深澳燃煤電廠環差 李應元：保證比過去更好

2018-03-15 13:07經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

深澳燃煤電廠14日舉行環差案，最後由環保署副署長詹順貴投下關鍵同意票，通過此案。對此，國民黨立委今(15)日在立院衛環委員會上，痛批政府新建燃煤廠，將惡化北台灣空氣品質，罔顧民眾的健康，要求環保署長李應元和副署長詹順貴下台。李應元則回應，深澳電廠提出的環差內容，保證比過去好，沒有問題。

李應元環保電廠

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