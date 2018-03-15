影／通過深澳燃煤電廠環差 李應元：保證比過去更好

2018-03-15 13:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



深澳燃煤電廠14日舉行環差案，最後由環保署副署長詹順貴投下關鍵同意票，通過此案。對此，國民黨立委今(15)日在立院衛環委員會上，痛批政府新建燃煤廠，將惡化北台灣空氣品質，罔顧民眾的健康，要求環保署長李應元和副署長詹順貴下台。李應元則回應，深澳電廠提出的環差內容，保證比過去好，沒有問題。