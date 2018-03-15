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彭規楊隨？楊金龍：遵守中央銀行法規定

2018-03-15 11:16聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

央行總裁楊金龍上午出席立法院財政委員會進行業務報告並備詢，這也是他擔任總裁後首度到立法院備詢。

面對外界以「彭規楊隨」四字形容他，楊金龍表示，在跟隨彭淮南這段期間，彭淮南強調要遵守中央銀行法職責，「大目標就定在那邊，基本上，我和我的同仁將嚴肅、全力以赴遵守中央銀行法規定」。

央行總裁楊金龍上午出席立法院財政委員會進行業務報告並備詢，這也是他擔任總裁後首度...
央行總裁楊金龍上午出席立法院財政委員會進行業務報告並備詢，這也是他擔任總裁後首度到立法院備詢。記者胡經周／攝影
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楊金龍立法院彭淮南

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