彭規楊隨？楊金龍：遵守中央銀行法規定

2018-03-15 11:16 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



央行總裁楊金龍上午出席立法院財政委員會進行業務報告並備詢，這也是他擔任總裁後首度到立法院備詢。