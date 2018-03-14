仍看重大陸市場 貿協今年規劃多達51項推廣活動

2018-03-14 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



政府積極推度「新南向」政策，並未因此而忽視大陸市場。外貿協會表示，因應中國大陸市場趨勢與發展，今年貿協將規劃五大拓銷主軸，並依此規劃多達51項推廣活動，今年在中國大陸將會「月月有活動」。

貿協今年針對大陸市場規劃的五大拓銷主軸，分別為：「持續拓展內需市場，加強拓展二、三線及內陸城市」、「輔導業者運用電商平台及數位科技拓銷」、「鎖定政策商機加強拓銷」、「積極推動服務業交流」，以及「加強洽邀我具競爭優勢之產業買主來台採購及觀展」。

貿協預計今年將組團參加中國進口博覽會、廣交會等重要展覽，當中包括兩場大型綜合博覽會：位於海上絲綢之路核心區的「福州海峽兩岸經貿交易會」，以及連結中國大陸西南部地區共同拓展南亞國家市場的「昆明南亞博覽會」，以協助台灣廠商拓展邊境貿易商機。

同時還將舉辦台灣食品節、台灣精品形象推廣、中國大陸市場商機日等活動。在創新業務方面則以「市場觀測報告」及「電商及新型態通路商機推廣」為今年度亮點業務。

貿協董事長黃志芳在今年1月31日年度記者會中強調，中國大陸仍是台灣重要拓銷市場，未來仍會加強經營，並針對市場通路推出「市場觀測報告」及「電商及新型態通路商機推廣」等一系列創新業務，協助業者積極布局，同時深入二、三線城市。

針對近日有媒體報導，「貿協將帶領台灣業者聯手印度企業，搶攻大陸市場」，貿協則表示，這並非貿協拓銷中國大陸市場的作法。貿協推動海外拓銷不分市場，但策略上是從市場面及產業面制訂「差異化」拓銷政策。

此外，面對印度市場，今年貿協也將持續加強拓銷力道，協助台灣廠商爭取商機媒合，並聚焦針對電動車、石化及智慧城市等台灣業者對印度市場具優勢的產業積極組團拓銷。

貿協今年還將瞄準中東潛力市場，積極深耕沙烏地阿拉伯及阿聯市場，爭取中東買主來台採購，同時透過尖兵及拓銷團開發中東市場，建立進入中東市場的前進基地，以爭取建立策略聯盟做為市場拓銷策略。