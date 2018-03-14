親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

台北米其林／摘星餐廳名單大爆黑馬 這幾家令人意外

梅克爾當選德國總理 宣誓開始第四任期

仍看重大陸市場 貿協今年規劃多達51項推廣活動

2018-03-14 19:41聯合報 記者林則宏╱即時報導

政府積極推度「新南向」政策，並未因此而忽視大陸市場。外貿協會表示，因應中國大陸市場趨勢與發展，今年貿協將規劃五大拓銷主軸，並依此規劃多達51項推廣活動，今年在中國大陸將會「月月有活動」。

貿協今年針對大陸市場規劃的五大拓銷主軸，分別為：「持續拓展內需市場，加強拓展二、三線及內陸城市」、「輔導業者運用電商平台及數位科技拓銷」、「鎖定政策商機加強拓銷」、「積極推動服務業交流」，以及「加強洽邀我具競爭優勢之產業買主來台採購及觀展」。

貿協預計今年將組團參加中國進口博覽會、廣交會等重要展覽，當中包括兩場大型綜合博覽會：位於海上絲綢之路核心區的「福州海峽兩岸經貿交易會」，以及連結中國大陸西南部地區共同拓展南亞國家市場的「昆明南亞博覽會」，以協助台灣廠商拓展邊境貿易商機。

同時還將舉辦台灣食品節、台灣精品形象推廣、中國大陸市場商機日等活動。在創新業務方面則以「市場觀測報告」及「電商及新型態通路商機推廣」為今年度亮點業務。

貿協董事長黃志芳在今年1月31日年度記者會中強調，中國大陸仍是台灣重要拓銷市場，未來仍會加強經營，並針對市場通路推出「市場觀測報告」及「電商及新型態通路商機推廣」等一系列創新業務，協助業者積極布局，同時深入二、三線城市。

針對近日有媒體報導，「貿協將帶領台灣業者聯手印度企業，搶攻大陸市場」，貿協則表示，這並非貿協拓銷中國大陸市場的作法。貿協推動海外拓銷不分市場，但策略上是從市場面及產業面制訂「差異化」拓銷政策。

此外，面對印度市場，今年貿協也將持續加強拓銷力道，協助台灣廠商爭取商機媒合，並聚焦針對電動車、石化及智慧城市等台灣業者對印度市場具優勢的產業積極組團拓銷。

貿協今年還將瞄準中東潛力市場，積極深耕沙烏地阿拉伯及阿聯市場，爭取中東買主來台採購，同時透過尖兵及拓銷團開發中東市場，建立進入中東市場的前進基地，以爭取建立策略聯盟做為市場拓銷策略。

中東電商

相關新聞

加速投資台灣會議 將聚焦中小企業

2018-03-14 14:30

盼供電穩定 林伯豐：電價合理調整產業會接受

2018-03-14 14:03

電價16日拍板漲跌 沈榮津提三要點

2018-03-14 13:23

看好台灣景氣 羅智先：現階段不打算赴陸掛牌

2018-03-14 12:49

星宇航空遞件申設航空公司 可望2020年開航

2018-03-14 12:26

台電前2月虧損47億 天然氣支出增加

2018-03-14 11:22

郭台銘感嘆：孫運璿時代行政佳 沒缺電問題

2018-03-14 10:38

最低工資法採計那些參數 勞資角力

2018-03-14 01:33

最低工資法草案 勞動部長：年底送政院

2018-03-14 01:33

名家觀點／顛覆管理思維 學學貝佐斯

2018-03-14 01:23

零股股東 出席就能領紀念品

2018-03-14 00:39

中鋼一視同仁 全部發放股東紀念品

2018-03-14 00:39

不出席股東會 紀念品…掰掰

2018-03-14 00:08

財經觀點／醫療智能化 台灣的契機是什麼

2018-03-13 23:47

賴揆保證綠能七年達標 「外界一定會對效率大吃一驚」

2018-03-13 23:43

勞動部長掛保證：最低工資法 年底送政院

2018-03-13 23:35

CIP：台灣可望成為亞洲離岸風電的先驅及領導者

2018-03-13 23:20

物價漲 定存利息被通膨吃了

2018-03-13 00:41

台灣工具機全球知名 具高度競爭力

2018-03-12 11:20

漲聲響起／窮腦袋瘋搶衛生紙 富腦袋會想搶什麼？

2018-03-08 10:17

名家觀點／盯三變數 避免陷入通膨危機

2018-03-08 01:03

1月景氣燈號 續亮黃藍燈

2018-03-08 00:57

2月物價 攀13月新高

2018-03-08 00:57

台塑 義聯 廣達…跟著郭台銘 大賺美國財

2018-03-05 12:25

2018勞基法修正重點與簡析

2018-03-02 11:43

出身恆春鄉下的小子 為何能坐上央行最大位？

2018-03-01 16:21

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

房價跌三年租金卻連漲38個月 專家點出背後真相

2018-03-14 09:34

台幣易升難貶？ 楊總裁談匯率 要企業避險

2018-03-13 23:58

郭台銘感嘆：孫運璿時代行政佳 沒缺電問題

2018-03-14 10:38

六福董事會決議 終止台南新旅館開發案

2018-03-13 20:45

郭台銘：鴻海沒拖欠貨款 別相信網路謠言

2018-03-14 13:01

來回歐洲2萬元出頭！ 航空業搶客 歐美線大降價

2018-03-14 01:48

中鋼一視同仁 全部發放股東紀念品

2018-03-14 00:39

業務員違法挪用7億保費 46家郵局半年內禁賣保單

2018-03-14 01:27

公銀高層人事底定 張鴻基接任彰銀總座

2018-03-14 01:27

零股股東 出席就能領紀念品

2018-03-14 00:39

3D感測二哥大併購 穩懋受惠

2018-03-14 01:31

國營行庫薪酬制度與公務員脫鉤 行政院同意了

2018-03-14 13:16

中鋼去年送黑熊傘忙翻 今年改送民生用品

2018-03-14 08:52

最低工資法草案 勞動部長：年底送政院

2018-03-14 01:33

不用再跑郵局！ 發票中獎可直接在超商領現金

2018-03-14 01:29

國泰產和LINE合作 9項車險變更線上搞定

2018-03-14 10:52

紅白帖要課稅？ 財政部長：婚喪喜慶禮金無課稅可能

2018-03-14 11:02

統一羅智先：我是郭董最忠實的粉絲

2018-03-14 10:46

緯創 去年獲利 躍增31%

2018-03-14 00:39

星宇航空遞件申設航空公司 可望2020年開航

2018-03-14 12:26

第1架波音787 第3季交長榮航

2018-03-14 14:39

海外收入逾百萬 須計入基本所得

2018-03-14 01:29

降價吸買氣比一比 頂埔站交易年增五成最強

2018-03-14 10:43

鴻海上季重登全球手機組裝一哥

2018-03-14 14:33

鴻海攜手統一 百家小7設置智慧健康小站

2018-03-14 10:17

不出席股東會 紀念品…掰掰

2018-03-14 00:08

蝦皮24h購物中心上線 進軍B2C市場

2018-03-14 13:32

跨海掛牌 生醫業赴港探路

2018-03-14 00:39

台灣之星虛實並進 明年要盈

2018-03-14 01:48

大廠出手 建構3D感測生態圈

2018-03-14 01:31

丹麥CIP攜手台壽 攻綠電

2018-03-14 00:39

體驗台灣之美 英郵輪首次來台跳島旅遊

2018-03-14 01:48

賴揆保證綠能七年達標 「外界一定會對效率大吃一驚」

2018-03-13 23:43

寶佳拉攏外資 抗衡台新金

2018-03-14 01:27

銀行業注意了 金管會罰鍰上限擬提高到5000萬

2018-03-14 16:29

名家觀點／顛覆管理思維 學學貝佐斯

2018-03-14 01:23

升息嗎？ 楊總裁態度保留

2018-03-13 23:30

緯創2018年營收與獲利 持續成長

2018-03-13 21:20

郭台銘談樂活健康 自爆每日走萬步

2018-03-14 10:53

36家台灣必比登推介 14家免發票、2家未稅籍登記

2018-03-14 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top