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晨星台灣基金獎立法院副院長洪奇昌出席頒獎

2018-03-14 18:04聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

素有基金界的奧斯卡之稱的「晨星Smart智富台灣基金獎」，已邁入第11個年頭，2018頒獎典禮今天在台北舉行。立法院副院長蔡其昌出席頒獎、金管會副主委鄭貞茂等人蒞臨頒獎，總計頒發28個獎項，有23個主動式基金獎項和5個指數股票型基金（ETF）獎項。

「晨星Smart智富台灣基金獎」，已邁入第11個年頭，今天在台北舉行。金管會副主...
「晨星Smart智富台灣基金獎」，已邁入第11個年頭，今天在台北舉行。金管會副主委鄭貞茂（右一）出席頒獎。記者林俊良／攝影
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「晨星Smart智富台灣基金獎」，已邁入第11個年頭，今天在台北舉行。立法院副院...
「晨星Smart智富台灣基金獎」，已邁入第11個年頭，今天在台北舉行。立法院副院長蔡其昌（右一）出席頒獎。記者林俊良／攝影
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「晨星Smart智富台灣基金獎」，已邁入第11個年頭，今天在台北舉行。立法院副院...
「晨星Smart智富台灣基金獎」，已邁入第11個年頭，今天在台北舉行。立法院副院長蔡其昌出席頒獎。記者林俊良／攝影
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「晨星Smart智富台灣基金獎」，已邁入第11個年頭，今天在台北舉行。立法院副院...
「晨星Smart智富台灣基金獎」，已邁入第11個年頭，今天在台北舉行。立法院副院長蔡其昌（右三）出席頒獎。記者林俊良／攝影
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蔡其昌奧斯卡晨星

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