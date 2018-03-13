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CIP：台灣可望成為亞洲離岸風電的先驅及領導者

2018-03-13 23:20經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

乾淨能源成為風潮，離岸風力發電更可望是新世代的投資契機。丹麥的成功經驗顯示，發展離岸風電，不但能產生乾淨能源，邁向能源自主的目標，且能建立相關產業，創造就業機會，並提供退休基金長期的穩定回報。

丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區董事長艾卓儒（Anders Eldrup）、丹麥國家出口信貸（EKF）執行長艾波哈德（Anette Eberhard）及丹麥退休基金（PensionDanmark）執行長派德森（Torben Pedersen）13日接受本報專訪指出，台灣可望成為亞洲離岸風電的先驅及領導者，複製丹麥的成功經驗。以下是專訪內容摘要：

問：投資再生能源產業有什麼優點？

派德森：對於退休基金等長線法人投資者來說，投資再生能源，可以提供長期的良好投資回報，相關股票的年化報酬率約在8%到10%。在低利率時代，再生能源的報酬率高於債券，與其他資產的相關性低，同時又有利於環保，並且協助相闗產業的發展。

以丹麥退休基金來說，目前規模約400億美元，有10%投資再生能源，其中的三分之二是風電（尤其是離岸風電），目前布局以歐洲與北美風電為主，也是CIP的最大股東，未來將布局台灣，這是首次前進亞洲。我們也很歡迎台灣的壽險等法人投資這個領域，提供當地資金不同的投資管道。

問：為何EKF願意為CIP專案做融資擔保？

艾波哈德：EKF成立於1922年，為100%的政府機構，15年前開始為風電提供融資擔保，目前也是全球最大的風電擔保機構。風電是長期的大型資本密集計畫，一般銀行的貸款意願及能力較低，因此透過EKF的擔保機制，提供最多可長達18年的擔保期間。

有了EKF的擔保，風電計畫就可以用較低的利率取得銀行的貸款。銀行多半採取多家銀行的聯貸方式，由本國與國外銀行共同參與，進一步降低風險。目前EKF有六成的擔保內容是在風電計畫，其他則是生質能源、農業設備、橋樑、機場等建設。

問：艾卓儒先生曾擔任丹麥財政部次長，並被稱為「離岸風電之父」，可以分享經驗及對台灣離岸風電產業的看法嗎?

艾卓儒：25年前我在財政部時，當時丹麥最關切能源自主的問題，同時希望也能有永續的能源，不再依賴煤礦。丹麥運用本身的優勢發展風電，成為這個產業的領導者，形成供應鏈，創造就業機會，有利於丹麥的經濟。我們認為，丹麥的成功經驗可以移植到台灣，台灣也可以成為風電產業的領導者。

離岸風電丹麥再生能源

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