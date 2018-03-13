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106年能源供給 天然氣占比提高量增1成

2018-03-13 21:27中央社 台北13日電

主計總處發布國情統計通報指出，民國106年國內能源供給量與105年相當，消費量略減0.3%。觀察供給來源，天然氣占比擴增最多，供給量也增逾1成，核能發電供給量則減少近3成。

政府積極推動非核家園，目標再生能源占比將在2025年達到20%，不過，外界憂心可能造成電價上漲，而攸關電價漲幅的電價費率審議會，預計3月中舉行，確定電價是否調整。

主計總處今天在國情統計通報指出，依經濟部能源局統計，106年國內能源總供給1億4653萬公秉油當量，與105年相當。

就供給來源觀察，以原油及石油產品占近5成為最大宗，但供給量年減1%；煤及煤產品占比為約3成居次，供給量年增2.8%；天然氣占比由105年13.7%增至15.2%，比重擴增最多，供給量則年增10.9%。

至於核能發電占比則下滑1.8個百分點，供給量較105年銳減29.1%；另外，再生能源比重則還不到2%，供給量也減少3.2%。

主計總處表示，若看能源消費量，106年國內能源總消費1億1725萬公秉油當量，較105年略減0.3%。

按能源消費部門觀察，以工業部門占37.5%為最多，消費量年增0.8%，其餘部門都呈負成長。

像是工業觸媒、鑄造、潤滑、鋪路、防水等用途的非能源用途、占21.2%，呈現年減1.3%；運輸、服務業及住宅部門，占比皆約1成，則分別年減1.0%、0.3%及1.1%。

如果再細分工業部門下的產業別，以化學材料製造業消費量最多、占整體工業部門比重26.2%，年增0.1%；電腦通信及視聽電子產品製造業居次、占25.2%，在構裝IC、印刷電路板及快閃記憶體需求續增下，年增3%；另，金屬基本工業、占13.5%，則是年減0.5%。

電價核能再生能源

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