藥毒所研發速驗農藥技術 境外授權進軍全球

2018-03-13 21:28 中央社 台北13日電



農委會藥毒所公布其所研發的殘留農藥快速萃取技術完成境外授權，將隨技轉廠商合作的外商進軍全球市場；下半年並將與北農公司合作同步測試多種農藥快速測試法，明年可望技轉。

農委會今天舉辦「藥毒所殘留農藥快速萃取技術境外授權攜手國際大廠拓展全球銷售」記者會。

農業藥物毒物試驗所所長費雯綺、農委會副主委陳吉仲，以及境外製造專屬授權廠商友和貿易股份有限公司董事長張照雄及其合作境外生產廠商加拿大商SiliCycle Inc.代表，今天一起在農委會召開記者會，簽下技轉授權合約。

費雯綺說明，藥毒所開發的殘留農藥快速萃取技術只要3到5分鐘，就可以把要進行農藥殘留檢驗的樣本完成萃取淨化；對照目前國際通用的快速農藥殘留萃取淨化技術為QuEChERS（Quick、Easy、Cheap、Effective、Rugged and Safe）方法，萃取淨化要花30到40分鐘，快上許多，今天境外授權後，將透過外商熟知歐洲、亞洲及中南美洲市場管道，生產、銷售至國際市場。

此外，搭配以上作農藥檢驗前置作業必須執行的「殘留農藥快速萃取技術」，費雯綺說，已經開發出三種新檢測儀器，特色也是快速檢驗，可在3到10分鐘不等時間內，可將完成萃取淨化的樣本，同步檢測30種、50到60種、300種以上農藥殘留。

費雯綺說，對照檢驗室現行作業方式費時40到120分鐘，藥毒所開發的快速檢驗相關技術縮短很多，消費者不用再擔心檢驗結果出爐時，農產已吃下肚。

藥毒所補充，除第一種規格儀器已完成，後兩種還將與農會、北農公司合作測試，預計今年底完成測試，對照市面上檢驗機構採用的設備要價新台幣1200萬元，以上三種規格依序為100萬元、300萬元、800萬元左右，省時也省成本，但是一樣精準，不過都是適合業者使用，並非檢驗機構專用設備。

此外，陳吉仲也說，透過這項技術，今年將挑選幾種高風險作物，例如連續採收作物或紅豆，對所有生產農戶的作物都做檢測，非抽驗，合格再上市，以強化食品安全。