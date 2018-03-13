親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

不輸姐姐！ 歐陽娣娣辣穿比基尼 好身材曝光

循環經濟具潛力 經部盼孕育獨角獸

2018-03-13 17:29中央社 台北13日電

經濟部中小企業處長吳明機。 (聯合報系資料庫)
經濟部中小企業處長吳明機。 (聯合報系資料庫)
分享
政府宣示要在2年內培養一家獨角獸企業，經濟部中小企業處長吳明機今天表示，台灣中小企業積極推動循環經濟創新作為，是數位經濟及生物科技外，成為獨角獸企業的有力候補。

全球環保議題升溫，為響應聯合國2016至2030年永續發展目標，世界各大企業紛紛提出永續創新的願景與要求，台灣中小企業也因此在全球供應鏈中面臨衝擊挑戰。

但挑戰同時也是新商機，經濟部中小企業處自2013年開始推動「中小企業綠色小巨人輔導計畫」，結合包括塑膠中心、金屬中心、生產力中心等法人單位，協助業者從綠色生產、綠色設計面向導入技術，以符合國際上對資訊揭露、落實法律規範等要求，順利進入國際供應鏈。迄今已協助逾百家業者邁向循環經濟創新發展，創造綠色產值達新台幣61億元，出口值達100億元。

中小企業處今天舉行記者會，邀請光宇材料股份有限公司、環拓科技股份有限公司及歐萊德國際股份有限公司現身說法。

其中，歐萊德將咖啡渣循環再利用，萃取出的咖啡油可用做清潔或保養用途，咖啡渣結合澱粉則可做成瓶子，用完後的瓶身可塑料分解為養分，他們並在瓶底埋入植物種子，做出世界第一瓶會長樹的洗髮精。

吳明機指出，台灣中小企業不缺創新能力，但有許多中小企業做出創新產品，但卻不知道如何利用、行銷，轉介上下游供應鏈，將產品高值化、建立產業生態系，都是政府需提供的協助。

吳明機進一步表示，在培育獨角獸企業上，經常著眼於數位經濟及生物科技，但從台灣中小企業的創新表現上，一定也有機會從循環經濟、體驗經濟中誕生獨角獸。

經濟部今年度輔導計畫已啟動遴選機制，預計推動14家優質亮點個廠輔導、7體系綠色供應鏈輔導、6家節能管理績優示範業者。

經濟部咖啡

相關新聞

壓力褲襪、衛生套、木材合板 出口成長大爆發

2018-03-13 14:31

利用iTrade平台 貿協找到台灣出口隱形冠軍

2018-03-13 14:31

大陸惠台 王令麟：從2千萬到13億人市場成長機會

2018-03-13 14:31

萬寶華：亞太Q2就業前景 台灣第1 大陸居末

2018-03-13 14:31

投顧：美貿易戰疑慮暫歇 投資人仍觀望

2018-03-13 13:49

新興歐洲、拉美市場基金 應仍有補漲空間

2018-03-13 10:36

中小企業被拖欠貨款影響現金流 賴揆：很嚴重

2018-03-13 10:31

華立布局東協有成 2月營收年增3.5%

2018-03-13 09:27

名家觀點／FII光速登上A股的省思

2018-03-13 01:10

陸31項惠台措施 資誠：可能吸引物聯網

2018-03-13 01:09

政院：將釐清大陸惠台影響業別

2018-03-13 01:09

中鋼董座：最怕保護主義變全球風潮

2018-03-13 00:47

新南向論壇 4月11日挖掘新商機

2018-03-13 00:46

用專業擺脫政治聯想

2018-03-13 00:42

國發會：未見通膨跡象

2018-03-13 00:42

物價漲 定存利息被通膨吃了

2018-03-13 00:41

財經觀點／陸調降經濟成長率 為探深水區

2018-03-12 23:40

主計長堅持沒通膨疑慮 賴士葆這樣吐槽…

2018-03-12 23:26

核二廠2號機再轉 立院15日排專案報告

2018-03-12 19:01

台灣呈現實質負利率 國泰預估央行最快6月升息

2018-03-12 15:50

國泰台大產學合作團隊預估 央行最快第2季升息

2018-03-12 15:26

影／大陸惠台措施 立委促國發會提具體對策

2018-03-12 13:10

影／衛生紙、電價恐喊漲 主計長：目前沒有通膨問題

2018-03-12 13:05

台灣工具機全球知名 具高度競爭力

2018-03-12 11:20

漲聲響起／窮腦袋瘋搶衛生紙 富腦袋會想搶什麼？

2018-03-08 10:17

名家觀點／盯三變數 避免陷入通膨危機

2018-03-08 01:03

1月景氣燈號 續亮黃藍燈

2018-03-08 00:57

2月物價 攀13月新高

2018-03-08 00:57

台塑 義聯 廣達…跟著郭台銘 大賺美國財

2018-03-05 12:25

2018勞基法修正重點與簡析

2018-03-02 11:43

出身恆春鄉下的小子 為何能坐上央行最大位？

2018-03-01 16:21

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

物價漲 定存利息被通膨吃了

2018-03-13 00:41

百萬存款利息不夠付手機錢 國泰投資長：利率低不是好事

2018-03-12 20:24

台新金抗寶佳 吳東亮將出奇招

2018-03-12 23:51

婚喪喜慶禮金無償贈與超過免稅額 要課贈與稅

2018-03-12 22:29

大立光徵千人 月薪55K起跳

2018-03-13 00:49

屋主沒有硬起來 北市3月開價仍下修、新北微漲1%

2018-03-13 09:24

投信投顧贊助通路尾牙春酒踩紅線 金管會盯上

2018-03-12 18:59

婚喪喜慶禮金 要課贈與稅

2018-03-13 00:37

讓手機就是提款機 銀行APP六功能超夯

2018-03-13 10:00

中華郵政業務員挪用7億元保費 影響逾300人

2018-03-13 17:39

投資太陽能電板有3風險 最怕日照不足

2018-03-12 20:41

宏碁智慧佛珠預購超預期 首批3,000組3月22日到貨

2018-03-13 15:40

林森商圈店面持有三年 賠600萬元出場

2018-03-13 12:15

北台灣水庫首座綠能發電場 提供新竹130戶家庭用電

2018-03-12 20:50

中租太陽能廠 開放全民認購

2018-03-13 01:42

中小企業被拖欠貨款影響現金流 賴揆：很嚴重

2018-03-13 10:31

鴻海攜統一合作 郭台銘與羅智先明將同台

2018-03-13 14:22

原能會：核一2機組再轉可能性不高

2018-03-13 13:03

台新金抗寶佳 縮減董事席次

2018-03-13 04:56

主計長堅持沒通膨疑慮 賴士葆這樣吐槽…

2018-03-12 23:26

愛奇藝台灣自製劇 將上映

2018-03-13 01:42

全家搭韓流 開炸雞店中店

2018-03-13 01:42

元大投信投資長楊定國 轉任鉅亨網總經理

2018-03-12 23:31

六大壽險 2月淨利遽減

2018-03-13 01:21

東森總裁王令麟：6月將推「東森幣」

2018-03-13 12:22

金管會禁止投信贊助銷售機構辦尾牙等活動當報酬

2018-03-12 22:55

海水採礦投資有假？ 中市：大膽歡迎 謹慎落地

2018-03-13 13:22

華航長榮航 業績高飛

2018-03-13 01:42

影／中租開放全民認購「太陽能板」 估投報率逾4%

2018-03-12 19:40

戴勝益又賣股 基金會轉讓王品500張

2018-03-13 04:54

名家觀點／FII光速登上A股的省思

2018-03-13 01:10

基隆新北46個郵局 停賣保單六個月

2018-03-13 17:48

永豐金攻FinTech 防放貸風險

2018-03-13 01:21

陸31項惠台措施 資誠：可能吸引物聯網

2018-03-13 01:09

為何博通愛上高通至死方休？分析師這麼說

2018-03-13 12:44

無卡提款誰愛用？女性占6成 雙北占比近一半

2018-03-13 10:22

大立光偏愛新鮮人 雕塑空間大

2018-03-13 00:47

財長明赴立院 聚焦扣除額

2018-03-13 00:37

業務員侵占7億保費 金管會罰46家郵局禁賣保單6個月

2018-03-13 17:41

朱士廷帶領永豐金擺脫陰霾 往前衝

2018-03-13 01:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top