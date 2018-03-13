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全球職安管理標準出爐 廠商國際接單剉咧等

2018-03-13 15:18經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

國際標準組織（ISO）歷經四年多討論，昨（12）日發布全球第一個「職業安全衛生管理系統國際標準-ISO 45001」，勞動部表示，國際標準組織會員國共150個家家，未來國內廠商將面臨國際訂單要求接單廠商符合安衛標準壓力。此外，台灣將依循此一標準於半年內建置國家標準，屆時將配合修改相關法規，國內高風險及一定規模企業必須符合標準。

勞動部表示，國際標準組織以往只發布環保及品質的ISO標準，此次為公布職業安全衛生管理系統標準。雖然以往無職安國際標準，但我國為提升企業對於災害風險管控能力，減少工作或作業中潛藏風險危害，自2008年根據國際勞工組織標準，自行訂定屬於台灣的「台灣職業安全衛生管理系統」（Taiwan Occupational Safety and Health Management Systems,簡稱「TOSHMS」），並通過第三方驗證，實施至今已有953家事業單位通過驗證，且其職災發生率逐年下降，並低於全產業平均值。

職業安全衛生署表示，我國訂定的「TOSHMS」驗證標準與全球昨日發布的「ISO 45001」國際標準，二者除架構不同外，實質內容相差不大，因此未來將積極協助業者儘速轉換符合「ISO 45001」標準，以利與國際接軌。更重要的是，未來國內廠商若出貨到國外，或接受國際訂單時，可能會面臨其會員國要求職安標準符合國際標準壓力。

為因應國際標準發布，勞動部也將與經濟部合作，半年內根據國際標準訂定我國的「職業安全衛生管理系統國家標準」（CNS）；一旦國家標準（CNS）公布後，即配合修訂相關法規，要求高風險事業或達到一定規模之事業單位，所建置的職業安全衛生管理系統，都要符合國家標準。

此外，未來如「國家職業安全衛生獎」、「公共工程金安獎」等參與廠商，也會將符合國家標準或國際標準，納入參選資格要件。

勞動部

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