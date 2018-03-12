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年薪250萬不懂財務？一張圖諷吳音寧如何登上北農大位

余宛如：將提案制定《企業公平交易條例》專法

2018-03-12 12:27聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

民進黨立委余宛如上午在立法院舉行「誰來阻擋惡意拖欠貨款」記者會，余宛如表示中小企業一直有貨款遭遲延支付的問題，導致財務周轉失靈，他宣示在本會期提案制定專法《企業公平交易條例》，規範企業間交易的貸款，讓中小企業、新創、青年創業的現金流正常化。

民進黨立委余宛如上午在立法院舉行「誰來阻擋惡意拖欠貨款」記者會，余宛如表示中小企...
民進黨立委余宛如上午在立法院舉行「誰來阻擋惡意拖欠貨款」記者會，余宛如表示中小企業一直有貨款遭遲延支付的問題，導致財務周轉失靈，他宣示在本會期提案制定專法《企業公平交易條例》，規範企業間交易的貸款，讓中小企業、新創、青年創業的現金流正常化。記者林伯東／攝影
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民進黨立委余宛如（中）上午在立法院舉行「誰來阻擋惡意拖欠貨款」記者會，余宛如表示...
民進黨立委余宛如（中）上午在立法院舉行「誰來阻擋惡意拖欠貨款」記者會，余宛如表示中小企業一直有貨款遭遲延支付的問題，導致財務周轉失靈，他宣示在本會期提案制定專法《企業公平交易條例》，規範企業間交易的貸款，讓中小企業、新創、青年創業的現金流正常化。記者林伯東／攝影
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