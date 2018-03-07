美國商會憂供電 沈榮津：今年較緊澀但備轉要維持6%

2018-03-07 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



美國商會今天公布2018年商業景氣調查顯示，有八成四受訪者對台灣電力是否充足感到疑慮。經濟部長沈榮津今天指出，「今年電力供應的確稍微緊澀」，但是政府一定會做好供電穩定，讓企業安心。明年新的機組上來後，備用容量就可以達到15%。

三月五日因為氣溫炎熱，全台用電量也創下歷史三月新高。對此，沈榮津表示，星期一溫度提升，結果也多了一百萬多瓩用電量，「真的是景氣上來了，溫度也上來了」。但是政府一定會做好供電穩定，「今年備轉容量率希望能維持6%以上」，也就是備轉燈號維持黃燈。

沈榮津今天下午出席美商康寧亞洲玻璃技術中心擴建啟用典禮前受訪。雖然外界批評台灣有「五缺」問題，但台灣康寧顯示玻璃總經理曾崇凱回應， 「我們對政府有信心」。

沈榮津說，今年會就幾個地方來努力，第一是運轉中的機組一定要照顧好，做好維護、保養工作，第二是大修中的機組要如期、如質完工並併聯。最後，興建中的新電廠如大林新二號機、林口三號機、通霄二號機等，都要做好期程管控。

對於外界擔憂再生能源可能造成電價上漲，沈榮津說，隨著再生能源科技進步，再生能源的價格一定會持續往下走，像近期標購的太陽光電及陸域風電價格都已接近平均電價。