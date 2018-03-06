好險氣溫轉涼 今天電力燈號轉為黃燈

2018-03-06 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



昨天因天氣炎熱，全台尖峰用電量創下歷史三月用電量新高，電力燈號亮起警戒橘燈。台電原預估今天可能會再亮橘燈，但因為氣溫轉涼，有效壓低用電量，燈號最後轉回較寬鬆的「供電吃緊」黃燈。台電主管說，春天天氣真的變化多端，「每天早上都要盯著氣溫看」。

昨天下午四點多，全台用電量達到2946萬瓩，刷新三月紀錄。台電對今天原也相當緊張，預測尖峰用電量可能會落在傍晚六點，預估備轉容量率僅有4.47%，可能會再度亮起橘燈。

不過，今天氣溫轉涼後，有效壓低了用電量。根據台電官網顯示，今天11點40分時，用電量達2780萬瓩。與前天同時間用電量2944萬瓩相比，足足少了164萬瓩，也顯見氣溫對於用電量的巨大影響。

台電主管表示，好險氣溫轉涼後，用電量未再飆高，最終沒有衝破2800萬瓩大關。今天台電最大供電能力為2973萬瓩，尖峰負載落在11點40分的2780萬瓩，備轉容量率約為6.9%，燈號為黃燈。

大林一號機昨天早上故障，讓台電一下子減少80萬瓩供電能力。不過大林一號機檢修工程今天已結束，下午重新併聯。截至晚上七點時，發電效率已達46.5%。