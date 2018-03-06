電器商品與電子商品 標準將二合一

2018-03-06 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



經濟部早年分別訂定「電器商品」與「資通信及消費性電子商品」標示基準，不過隨著產業發展，兩類產品也越來越難區分。經濟部昨天表示，為解決困擾，將兩種基準整合，訂出新的「電器及電子商品標示基準」新基準。新基準將於8日生效。

經濟部指出，各縣市政府8日起將依新基準實施查核，如有違反新基準規定時，將通知限期改正，未改正處2萬元以上、20萬元以下罰鍰。

經濟部商業司表示，新基準不再像過去，把商品分為「電器製品類」、「零組件類」等，只簡單分為「硬體」、「軟體」、「零組件及耗材」三大類。

商業司官員說，舉例來講，硬體商品包括最常見的家電產品如電熨斗、電咖啡機、電磁爐、電鍋等，以及3C產品如手機、數位相框、數位印表機、筆電等。

官員指出，硬體商品的種類最多，盤點起碼超過100項。硬體商品須標示的事項也最多，如額定電壓、額定頻率、製造年份、製造號碼等。

商業司表示，軟體則是指系統軟體以及裝有資料的磁碟、光碟、記憶卡等，種類較少，應標示項目也較少。零組件及耗材則包括電池、充電器、電動刮鬍刀片、電動牙刷刷頭、行動電源、數據卡、墨水匣等，應標示項目較少。

商業司指出，這次也增訂，硬體商品如內建有顯示器，原本應該在商品本體上標示的事項得以螢幕顯示方式呈現。有些商品體積過小，原規定要在商品本體的標示，現在可以標示在內外包裝或說明書。至於3C商品，商品本體或內外包裝擇一標示即可，不用重複標示。