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核二重啟可發電13個月 燃料池後續處理成關鍵

2018-03-05 19:17聯合報 記者高詩琴╱即時報導

原能會今天拍板同意核二廠2號機重啟，北海岸反核行動聯盟發出聲明，堅決反對。 圖／...
原能會今天拍板同意核二廠2號機重啟，北海岸反核行動聯盟發出聲明，堅決反對。 圖／聯合報系資料照
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原能會今天審查通過台電核二廠2號機申請再轉，讓台電今年夏季供電能力吃下一顆大補丸，不過因為核二廠2號機燃料池空間已滿，未來燃料束處理將成另一棘手問題。台電今天表示，2號機爐心內有624束燃料束，這次燃料週期較短，只有13個月，未來將再討論燃料池配套措施。

台電指出，核電機組的燃料週期有長、短之分，一般人所熟知的「18個月」是最長的週期，通常是包括發電15個月再加上大修時間。13個月則是較短的週期。

台電表示，核二廠2號機現在正處於「安全備轉」狀態，反應爐爐心內共有624束燃料束，都是未曾使用、發電過。這次再轉，是採「短週期」設計，預計發電時間可以達13個月。

換句話說，核二廠2號機順利重新併聯後，可以持續發電13個月，對於今年夏季供電能力有幫助。假設2號機最快在今年四月併聯，將可以發電到2019年四月底。

不過，13個月後呢？目前核二廠2號機燃料裝載池空間已滿，因此如果台電沒有採取設備修改計畫或其他配套措施，未來2號機無法退出既有燃料束，也無法再放入新的一批燃料束。

台電表示，核二廠2號機燃料池空間的確已滿，等到核二廠2號機重新運轉後，會再討論配套措施。

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