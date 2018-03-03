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美課鋼鋁稅／國貿局：捍衛輸美權益

2018-03-03 01:43經濟日報 記者張為竣／台北報導

美國總統川普本月1日宣布進口鋼鐵與鋁製品課徵25%與10%懲罰性關稅。經濟部國際貿易局表示，美國是台灣第二大貿易夥伴，各項反傾銷、防衛措施，已對台灣輸美產品造成影響，將保留世貿組織（WTO）會員的一切權利維護台灣利益。

國貿局指出，據美國統計，台灣輸美鋼鐵產品，占受調產品4.35%，去年台灣輸美鋼鐵產品金額為36.22億美元，占美國總進口額的5.61%；去年我國輸美鋁材金額為5,712萬美元，為美國進口金額的0.33%。

經濟日報提供
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