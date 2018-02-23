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台電中油高層異動 5位新任副總人選出爐

2018-02-23 22:54中央社 台北23日電

台電董事會今天通過新任副總經理將由王耀庭（圖）、陳慰慈出任，預計3月1日生效。聯...
台電董事會今天通過新任副總經理將由王耀庭（圖）、陳慰慈出任，預計3月1日生效。聯合報系資料照
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台電董事會今天通過新任副總經理將由王耀庭、陳慰慈出任，預計3月1日生效；中油則擬於26日提出3位副總經理人選，若順利報行政院核定，最快3月董事會通過。

經濟部所屬國營事業台電及中油分別在去年由楊偉甫及戴謙接任董事長，中油1月底總經理由李順欽出任後，副總經理人選尚未補齊。

中油發言人畢淑蒨今天表示，由於中油原本就有5位副總經理的名額，預計下週的高階主管會議，將提出由現任工安處長邱家守、督導陳淑真及油銷事業部執行長黃仁弘擔任新任副總經理。

畢淑蒨表示，中油考量目前工安事故頻傳，借重邱家守在煉油廠的經驗，希望改善中油工安；陳淑真目前為督導幕僚，先前擔任會計處長，期待未來公司財務操作效益更高；黃仁弘則是因為過去在公關、立法院的法案處理都有傑出表現，未來也希望中油在對外各層面溝通能更為順暢。

畢淑蒨指出，由於相關人選26日經中油內部高階主管會議確認後，還需要經過經濟部、行政院核可，再經董事會追認，預計最快要到3月董事會才可能生效。

此外，台電副總經理黃鴻麟及陳蒼賢皆於去年底退休，今天下午召開董事會，確認將由現任配電處長王耀庭及核火工程處長陳慰慈接任副總經理，已經由行政院核定，預計3月1日起生效。

中油工安台電

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