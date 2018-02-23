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綠能屋頂分三規模 最小規模從500KW起跳

2018-02-23 13:05聯合報 記者高詩琴╱即時報導

經濟部能源局今天指出，綠能屋頂整合案將分成「大、中、小」三規模，「小」規模案建議整合量約為500KW至1MW。另外，能源局今天也回應業界要求，把「小」規模的設置實績下修到1MW，實收資本額也降低到1000萬元。

經濟部能源局去年推出全民綠能屋頂方案，但因為建議每案整合量達約50ＭＷ，約需整合5000戶，遭外界質疑。另外，營運商的實收資本額、設置實績也被業界批評太高，無法讓中小型廠商參加。

經濟部綠能

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