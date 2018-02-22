瑞銀：中美可能爆發局部貿易戰

2018-02-22 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



瑞銀表示，過去中美之間在全球、政經、軍事等領域存在諸多分歧，現今貿易形勢似乎更加嚴峻，預期中美可能爆發局部貿易戰。

今年1月22日，美國批准對進口太陽能電池板和洗衣機徵收高額關稅，瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，如果美國進一步採取更激烈的措施，中國在某些領域採取報復行動的概率將上升，兩國開打局部貿易戰的可能性也將隨之升高。

瑞銀預期，未來幾年中美關係不會一帆風順，中國可能繼續於WTO中發揮更大領導作用，以緩衝美國方面施加的壓力。