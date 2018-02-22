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勞基法新制下周生效 這些對象行業先勞檢

2018-02-22 12:11經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

為避免企業濫用七休一、縮短輪班間隔例外情形，勞動部也將建立查詢專區，上網公開向地...
為避免企業濫用七休一、縮短輪班間隔例外情形，勞動部也將建立查詢專區，上網公開向地方政府備查的七休一、輪班間隔例外事業單位，除供勞工查詢，也會列為重點勞檢對象。 圖／聯合報系資料照片
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勞基法新法即將在下周3月1日生效，勞動部也將啟動一例一休後首度全面勞檢，由於輪班間隔至少11小時是新上路重要條文，因此將優先檢查國公營事業、交通運輸業、醫療院所等輪班制企業，另外若屬七休一、輪班間隔例外行業，以及加班全數換補休事業單位都是優先勞檢對象。

另外為避免企業濫用七休一、縮短輪班間隔例外情形，勞動部也將建立查詢專區，上網公開向地方政府備查的七休一、輪班間隔例外事業單位，除供勞工查詢，也會列為重點勞檢對象。

勞基法一例一休去年上路後，因為各方反彈，勞檢時程一延再延，去年7月起雖實施「先輔導再檢查」，但一例一休始終未全面勞檢。今年一例一休通過再修法，勞動部長林美珠修法通過後宣示，此次修法沒有勞檢空窗期，修正案生效後，勞檢也將同步啟動。

新法下周生效實施，新增鬆綁七休一、輪班間隔必要時可8小時、加班換補休等條文，加班時數增加三個月總量管制138小時，每月不得超過54小時等新制。勞動部也在年前通過審核15個七休一、輪班間隔可8小時例外行業。

據了解，勞動部職業全安署已經規畫新制上路後勞檢原則，由於輪班間隔至少11小時是新實施重要條文，職安署將針對國公營事業單位、交通運輸業、醫療院所等輪班制事業單位優先勞檢，確保輪班制勞工獲得11小時休息時間。

此外，勞動部年前雖將首波七休一、輪班間隔鬆綁例外行業從38個大幅限縮為15個，但外界對例外狀況仍有疑慮，職安署也將15個例外行業列為優先勞檢對象。

勞動部表示，無論是七休一或輪班間隔例外行業，即使經勞動部審核通過後，要實施前仍要經勞工同意，因此未來勞檢將確認事業單位是否確實落實法令，經過勞工同意程序，還是雇主片面強迫勞工接受。

加班換補休部分，職安署表示，過去實務上很多企業要求勞工加班，只能換補休，但修正案明定加班以給加班費為主，換補休為例外，否則可以重罰。過去很多公司將加班費系統鎖死，勞工加班只能選擇換補休，造成很多公司全數都是換補休，未來這類公司也是優先勞檢對象。

為了避免事業單位濫用七休一、輪班間隔縮短等例外情形，勞動部也建立查詢專區，讓勞工確實掌握自己所屬事業單位，是否向地方政府提出備查，若事業單位未備查逕自要求勞工連上12天班，就可提出檢舉。

勞檢加班費勞動部勞基法

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