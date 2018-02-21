台中捷運綠線招商 商機破千億

2018-02-21 00:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



五權西路與文心路交叉口的台中捷運綠線G11土地共構開發場站，訂2月底前公告招商。 記者宋健生／攝影 分享 facebook

台中市捷運綠線工程如火如荼進行中，沿線六座土地共構場站開發案，今年將陸續啟動招商作業，台中市政府預估，共構場站總銷售金額上看300億元，周邊衍生的房地產及商場開發商機更超過千億。

台中市捷運綠線預計今年底試運轉，位於五權西路與文心路交叉口的G11土地共構開發場站，已訂2月底前公告招商，基地未來可打造地下五層、地上25層開發大樓，總銷金額約30億元。

台中捷運綠線首件G8共構場站開發案已於去年7月動工，此案由冠德建設主導開發，將打造地上28層、地下六層住商共構大樓，總銷金額上看30億元，預計2019年5月底完成結構體並展開預售，每坪單價35萬元起跳，全案2020年底完工。

冠德已明確表達爭取台中捷運後續共構場站的開發主導權。據了解，包括太子及中部的總太等知名建商，也都興趣頗濃。

台中捷運沿線共規劃七站土地開發共構基地，分別是G5（天津路口）、G6（崇德路口）、G8（河南路口）、G8a（櫻花路口）、G9-1與G9-2（台灣大道口）及G11（五權西路口）等。

台中市交通局長王義川表示，捷運綠線共構基地開發招商，市府已完成全數基地的都市計畫及用地取得程序，基礎共構工程與捷運工程同步進行中，未來投資人進場後，可直接往上蓋，權責明確，開發條件單純。

相較於一般促參（如BOT）或設定地上權合作案，參與台中捷運土地開發更具優勢。未來開發完成後，地主、政府機關、投資人按權益分配機制，各自取得不動產所有權，土地持分也一併包括在內，之後就可自行營運或處分變現。

另外，也沒有特許期及權利金等框架限制，可說是直接坐擁捷運黃金地段的不動產。尤其，這些開發大樓落成前，捷運就已全線通車，將可無縫接軌，迎接捷運龐大商機。