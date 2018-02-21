國家生技園區 拚520前啟用

2018-02-21 00:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



中研院院長廖俊智推進南港國家生技研究園區（簡稱國家生技園區），配合政府推動5+2創新產業的政策，將拚在520以前啟用，園區內的育成中心招商也將在4月底前完成，預估短期內將匯聚逾千億元的生醫智財價值。

規劃逾十年、斥資逾200億元的國家生技園區，近期各單位開始搬遷進駐，首個入駐的單位是經濟部旗下的法人機構生物技術開發中心（DCB，生技中心）；未來，該園區將招商進駐的生醫新創公司，預估將有50到70家，可望成為台灣生醫產業的搖籃。

中研院表示，國家生技園區共有A到G等七棟建築物，建築物結構及外牆工程、行機電及內部裝修（含實驗室）， 已經於今年初完工，根據契約，硬體整備將在首季前全面完成，520前可望揭幕。

生技中心目前已有二個單位入駐國家生技園區，包括生藥所、平台所近200位人員進駐園區E棟，該中心共有400人左右將前往園區。另，未來三個月內預計各單位，包括中研院、食藥署、生物資訊中心等，將於5月初全部就位，屆時園區規模將逾千人。

國家生技園區是2007年起規劃，由中研院前院長翁啟惠率先推動，並由時任行政院副院長的蔡英文總統協助該園區的土地協調，今年5月終於要啟用，將是國內首個由政府出資、建構，具備從產品研究、開發到臨床前試驗及公司育成完整鏈帶的生醫產業園區。

國家生技園區緊鄰中研院，七棟建物中，ABC棟分別由中研院旗下的轉譯、主題研究、育成三大中心入主，D棟是生物資訊中心負責，E棟將由生技中心使用，F棟為食藥署主管，G棟則是國家實驗動物中心運營。