名家觀點／補助加碼 鼓勵生第二胎

2018-02-21 00:25 經濟日報 薛承泰



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行政院長賴清德宣誓要解決少子化問題，首先我們要了解台灣人口趨勢的幾個關鍵數字。第一，台灣的生育率從1960年代的七人（育齡女性平均生七人）開始下滑，一開始是合理的。台灣比較無法令人理解的大約是1996~1997年，那時台灣的生育率大約是兩人，此後除了2000年的金禧龍年略微回升，幾乎一路下滑，一直到2010年，這段時間的下滑較不尋常。

不尋常是，這段期間台灣與東南亞國家的經濟條件，外在衝擊都很像，但台灣生育率就是跌得比人家快。

2003年，台灣的出生率掉到1.23人，按照歐洲國家的經驗，如果生育率掉到1.3人以下，是超低生育率的門檻，換言之，台灣在2003年就掉到超低生育率的門檻了，也就是在那個時點開始，台灣被聯合國列為全球生育率前十低的國家，一直低到現在。

當時的政府，幾乎沒有因應少子化的特殊作為，只有例行的社政與衛政，媒體報導也極少；在這個「時間點」下錯過了推出鼓勵政策是一件很糟糕的事，因為只要掉到超低生育率門檻1.3以下，之後政府做再多鼓勵措施，效果是非常非常有限的。

歐洲大多數國家的生育率大約維持在1.6~2.0人間，他們把生育率1.6人當成警戒線，盡可能不掉到警戒線之下。為此，歐洲推出了一系列鼓勵政策，包括補貼，公共托育政策等，都是在那個時候產生的。

事實上，當生育率低於1.6人時，各種鼓勵政策就已不大有效果，如今台灣生育率又低於1.3人，有什麼效果就很難說了。

從這些關鍵數字的趨勢來看，台灣已錯過了可以鼓勵生育的最佳時間點；那為什麼台灣當時不會想到呢？第一，因為台灣人口密度很高，大家都以為要讓人口密度減少，才有利於降低國土的承載壓力，這個觀念是對的。但很多人誤以為鼓勵生育，台灣人口數量會增加，其實鼓勵生育只是讓生育率不要再繼續跌下去。

因為即便現在再怎麼鼓勵生育，台灣的生育率已不可能回到兩人，更不可能超過三人，或達到四人；因為只要生育率低於2.1人，人口遲早是負成長。

日前，賴揆說要推動私幼公共化，藉此降低育兒壓力，這是予以認同的，國家的確該推動公共托育政策，但公共托育是社會福利，是支持家庭的，但不必然會提高生育率。

現在台灣生育率低最主要的兩個問題是，第一，結婚率太低，去年新生兒19.3萬人，有半數嬰兒的出生，是在父母親結婚後一年內出生的。因此看結婚率的變化，就可以推估新生兒的數量。例如去年結婚數又比前年更少，可以大瞻預估，今年新生兒大約只剩18.5萬人。

現在台灣適婚年齡25~35歲間的年輕人，只有三成有結婚，但台灣生育有96%以上是婚生子女，生育率與結婚數是息息相關的。

第二，台灣缺第二胎，一般人結了婚之後，通常會生一胎，時間點不一定；但要生二胎時可能年紀大了，或是養不起，經濟因素更重了。

因此，解決台灣出生率過低的問題，第一個要鼓勵結婚。現在很多學生一直賴在學校，憲法也沒說學生不能結婚，但華人的習慣就是你沒完成這個階段，就不會進入下個階段。現在年輕人在學校時間愈來愈長，結婚時間一直往後退，所以一定要打破這個觀念。

例如，西方社會每個大學都設有「有眷宿舍」，但台灣沒有一所大學有，所以就視為念完書才會結婚。再者，政府對第二胎的生育，如果能在35歲之前，一定要給予「重賞」，補助要加碼。

（本文由台灣大學社會系教授薛承泰口述，記者吳馥馨採訪整理）