全球景氣復甦 就怕川普暴走

2018-02-20 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



去年經濟復甦加快，讓投資人喜出望外，中央銀行表示，各主要研究機構都對未來經濟展望樂觀，領先指標穩定上升，預期今年全球經濟可望在製造業帶動下持續穩健復甦。不過，在中國大陸需求減緩及基期較高下，全球貿易成長恐略緩，各經濟體也面臨各自的風險。

央行指出，今年美國貨幣政策逐步正常化、大陸經濟成長放緩致需求下滑、北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）重新談判、英國脫歐貿易協商未定、部分地區採貿易保護政策、地緣政治風險仍存，以及基期較高等因素，今年全球貿易量成長率恐低於去年。

不過，預期歐美等國投資及消費將穩健成長，帶動經濟溫和擴張；在國際商品價格持穩及擴大基礎建設計畫等利多因素激勵下，新興市場將持續復甦，全球經濟成長率可望與去年持平。

央行表示，今年全球景氣穩步復甦，可望維繫我國出口及民間投資動能，加上民間消費持穩、政府支出持續成長，預測今年經濟成長率（ＧＤＰ）為百分之二點三五。台經院也認為，今年全球經濟成長幅度大致上與去年相近，台灣可望維持一定的動能而不致失速，預測明年台灣ＧＤＰ為百分之二點三四。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，當前景氣是「萬里無雲」，前瞻建設投資、基本薪資提高，以及行政院喊話調升起薪至三萬元等，可望提振今年內需。但今年台灣要「居高、思危」，上半年股市高，匯率也高，但是下半年要注意貿易戰及貨幣戰。

台經院院長林建甫說，中美都是台灣的重要貿易夥伴，若中美掀起貿易大戰，台灣必會受到波及，尤其是汽車產業和資通訊產業；隨著全球主要經濟體開始調整貨幣政策，調整過程中對於金融市場的波動加劇恐難以避免。