十大熱門工作 錢途光明

2018-02-20 00:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳駿逸 /台北報導



狗年報到了，新年度有那些工作最受市場歡迎、最具有職場的發展潛力？根據人力銀行業者彙整最近的熱門行業發現，工程領域的電子商務、軟體工程師等職務，是當紅的熱門工作。 本報系資料庫 分享 facebook

狗年報到了，新年度有那些工作最受市場歡迎、最具有職場的發展潛力？根據人力銀行業者彙整最近的熱門行業發現，工程領域的電子商務、軟體工程師等職務，是當紅的熱門工作。

傳統職場來看，永遠都有需要的業務好手之外，人力資源管理相當受歡迎。此外，配合政府發展長照產業的政策，長照護理人員愈來愈搶手。

1111人力銀行表示，綜合社會發展的新興需求、政府政策的引導、大環境時勢的變遷各個層面來看，新來臨的狗年，職場的工作樣態相當豐富，不但傳統的工作有機會一展鴻圖，新興的行業明日之星也一樣受到矚目，年後有轉換工作或求職準備的民眾，都有機會在新的領域上好好發揮。

先從政策說起。因政府傾全力扶持長照產業的發展，隨著長照2.0計畫的啟動，1111人力銀行表示，專業且合格的長照護理人員，這一年會愈來愈搶手，由於這個產業方興未艾，想投入長照事業，不妨多留意工作機會。

根據人力銀行的觀察，相較於以往，狗年有三個亮點行業，令人耳目一新。分別是寵物禮儀師、烘焙師與電玩／程式設計師。以寵物禮儀師來說，這是隨著台灣社會走向少子化和高齡化，所以愈來愈多的人，願意養毛小孩，視牠們為家人一般，毛小孩衍生出來的商機相當龐大，舉凡食衣住行育樂都有關，而當牠們走到生命的盡頭時，以小狗而言多為十年上下，會希望和一般家人一樣，給祂們尊榮的道別，埋骨處可以協助安排樹葬、靈骨塔或海葬等，成為一種新興的工作，且相當具有發展潛力。

烘焙師傅則是樂活主義下新趨勢，此一行業的最大好處是，很多人可以做一輩子樂此不疲；而隨著台灣的電競高手名揚國際，電玩/程式設計這項行業的前景，也同步愈來愈被看好。

如果以傳統的工作領域來看，狗年最有發揮潛力的幾項工作，根據人力銀行業者分析，主要有金融分析師、人力資源管理、市場行銷策略管理師，和永遠不敗的業務好手。

金融分析師受惠於近年來股市與金融商品蓬勃發展，但又面臨不時傳出的黑天鵝、灰天鵝事件干擾，投資人居高思危之際，更需要金融分析師提供解析的協助；人力資源管理師則和企業逐漸壯大，需要進行完整的人力培訓、招聘與盤點有關係。

行銷高手對企業的經營策略與品牌、產品的結合，在目前電商發展快速的現代社會，也顯得格外重要。至於業務好手，是在任何時間、地點、行業都不會寂寞的職務，職場永遠的明星。

至於工程領域，包括軟體工程師、電子商務工程師，前者與台灣鼓勵新創產業的發展，強化研發提升有關係，後者著重在電商領域的創新與整合，都是有機會快速躍升為百萬年薪的當紅工作。

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電玩設計師 Google熱門關鍵字

記者張為竣、潘姿羽／台北報導

受惠於行動裝置普及與社群網站興起，遊戲產業從過去偏重大型多人連線遊戲的型態，開啟了手機、網頁遊戲的新興數位經濟市場，帶動電玩程式設計師等人才需求。

1111人力銀行調查十大熱門工作，觀察出有幾個搜尋量大的較夯職缺，「軟體工程師」便是其一。

資策會數位教育研究所組長劉書賢指出，遊戲產業偏向大型多人連線遊戲時，產業生態穩定、大者恆大，人才流動率低，而智慧型手機、社群網頁受眾涵蓋所有青少年，改變產業生態。

過去受限於遊戲產業供應鏈可承載的人力需求，這幾年的轉變，讓原先無法進入的人才得以投入遊戲產業。

劉書賢表示，大型遊戲公司人才需求可能20多人，現在國內有上百家手機遊戲公司、網頁遊戲公司數十家，個別公司的職缺數量可能比不上大型公司，但總數加起來已超越大型遊戲公司。

產業的轉變也讓大型遊戲公司增加人才需求。過去遊戲產品是「大砲打線」，但隨著產品周期縮短，公司增加推出產品頻率「機關槍打線」，因而帶動人才需求提升，而遊戲企劃、原畫設計等中高階職缺門檻也因而降低。

金融分析師 FinTech帶旺需求

記者陳慶徽／台北報導

農曆年前後總是大家檢視職涯規劃的時機，隨著農曆狗年即將到來，其中，在近年金融科技崛起的背景下，金融分析師也成為熱門工作之一。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，如果只看到台灣市場面，其實金融分析師的市場不大，但是，現在有了政府強力推行新南向等政策，我國金融產業也不斷向外擴張，連帶也打開了金融分析師的需求市場，讓這項職缺一躍成為熱門搶手工作之一。李大華指出，金融分析師除了國內以外，同時也必須對國際上的金融情勢、景氣、各項不同的產業與貨幣政策進行評估，再回頭來研究這些因素對台灣市場的影響，業務範圍可說是相當廣泛。

寵物禮儀師 撫慰人心新行業

記者楊文琪／台北報導

大家對殯葬業的禮儀師都不陌生，但寵物也有「寵物禮儀師」是相當新鮮的，尤其現代人許多都有養毛小孩，這些毛小孩就跟家人一樣，所以毛小孩的過世，對於很多人來說同樣是相當傷痛的，國內也逐漸發展出寵物禮儀師這個新興職業。

光看「寵物禮儀師」這個職銜，大家可能會想難道是和人的禮儀師一樣主持殯奠儀式當司儀嗎？其實寵物禮儀師是死亡教育的引導者、稱職的陪伴者、儀式治療師以及心理病症的守門員。不但要具備禮俗上的專業知識，更要能做到臨終關懷與悲傷輔導的部分，幫助飼主度過失去寵物的難過時刻。

一般來說，寵物禮儀師必須能了解飼主失去毛孩的心情，並隨飼主宗教信仰與需求去制訂出儀式流程，在過程中也要隨時和飼主討論。

寵物死後被認為化為小天使，於是，藉由探討寵物的生死議題時，也是和家中的小朋友、長輩進行生命教育的最好機會，會乘機討論較被忌諱的生死議題。

目前內政部雖然沒有寵物禮儀師這個職業名稱，不過在勞動部職能發展中，是鼓勵發展新興職業的，最近文化大學推廣教育部有開設「寵物禮儀師培訓認證班」，有興趣的朋友不妨前去了解工作性質。

烘焙師 創意打天下

記者楊文琪／台北報導

台灣可以說是美食王國，各式美食只要有特色、夠水準，都可以獲得消費者青睞，其中大街小巷都可看到的麵包糕餅店，已是民眾平日的早餐或是下午茶的最佳搭配，一個好的烘焙師，在就業市場是相當受歡迎的。

烘焙師傅說，麵包業是個艱難的事業，尤其是追求天然的麵包窯，不但要處理天然酵母，還要了解磚窯的脾氣，對於氣溫的變化都要隨時調整步驟甚至製程，最後還要讓顧客滿意。

在台灣，要讓吃慣白麵包及商業酵母或商業天然酵母的消費者滿意，更是難上加難。

不過，只要能掌握麵包發酵的訣竅、烘焙時間，甚至加上一點創意和巧思，絕對可以做出香氣撲鼻又可口的麵包出來。

近幾年台灣各大飯店都有知名的烘焙師傅，最受大家熟悉的則是吳寶春，他曾在2008年和曹志雄與文世成參加在法國巴黎舉行的路易樂斯福世界盃麵包大賽奪下亞軍，同時吳寶春也拿下歐式麵包的個人優勝。

2010年世界盃麵包大賽新增個人賽，吳寶春在前十名團體賽競爭選手當中，代表中華民國台灣參賽並獲得世界麵包金牌（冠軍），吳寶春就此聲名大噪，他自己也開了好幾家吳寶春麵包店，生意相當火爆。

目前北台灣有三至五年經驗的烘焙師，最高薪資可達3.7萬元，若有六年以上經驗薪資可達4.4萬元，當然自己開店的所得就看顧客的青睞程度了。

業務員 高業績獎金誘人

記者江睿智／台北報導

畢業於台大光電研究所的lson，原本在面板業擔任軟體工程師副理，年薪百萬元，2008年適逢金融海嘯，因大環境不佳，還被迫放半年無薪假，他坦言即使學歷漂亮，也敵不過產業衰退的現實。

2011年一場車禍加速他想離開科技業的決心，便主動辭去工作轉戰壽險業。從無底薪業務開始做起，經過五年的耕耘，靠著人脈口碑，已漸漸建立起個人品牌，目前年薪相較於科技業呈現翻倍成長。

各行各業業務代表，是公司拓展市場或是業績成長的先鋒，產品再好也要靠業務拿訂單。儘管各行各業業務薪資高低不同，但業務部門在公司內部地位重要，又有業績獎金加持，易成為高薪職務且歷久不衰。

各業別的業務人員中以金融業業務最具吸引力，不但薪資相當吸引人，而且業務需求量大。

李大華分析，金融業2017年表現亮眼，除了反映在尾牙、年終，因應年度拓展的業務需求，壽險業祭出高薪搶才，包括國泰、富邦、南山、新光以及台灣人壽，都在年前陸續宣布大舉徵才，需求人數超過2萬人。八大行庫也在去年底宣布「有感」調薪並加碼獵才，展開三年來最大規模的徵才活動。

照護人員 超搶手

記者陳駿逸/台北報導

狗年最受矚目的工作中，與政策推動關聯性最高的，就是長期照護護理人員了。包括行政院長賴清德到地方視察時一再表示，落實長照2.0是解決地方問題的重要政策。隨著此項政策的逐漸落實，長照護理人員愈來愈搶手。

政府對於長照預算的編列，以全台長照示範區的南投縣為例，去年4億餘元今年大幅增加到10億元，提供長輩更好的照顧，與此同時，為了肯定長照服務員辛勞，除了推動提高薪水，也將透過證照取得等方式增加其認同感與光榮感。

因應長照2.0政策推動，為充實照顧服務人力，工作機會也愈來愈多。以台北市為例，北市勞動局職能發展學院自辦照顧服務員訓練課程，並補助訓練機構辦訓，核定開辦30班，訓練人數近950人。

人資管理師 大企業重點職缺

記者蘇秀慧／台北報導

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華說，「2018年人力資源管理師一定是前三大熱門行業」。

去年景氣穩健復甦，今年初已有不少公司大舉徵才，就業市場更已感受到人力資源管理師的需求強烈，人力資源管理師將是今年超夯的行業。

李大華表示，國內就業市場拜之前「一例一休」爭議，企業界正視到人力資源管理師的重要性。人力資源管理師不但要負責攬才，還要培訓人力，是企業留才的關鍵，人力資源管理師已不是傳統的「招聘專員」。現在的人力資源管理師是從事人力資源規劃、招聘與配置、培訓與開發、績效管理、薪酬福利管理、勞動關係管理等工作的管理人員。李大華指出，「愈大規模的企業，人力資源會愈重要，需要的人力也愈多」。

其次，李大華說，全球化，跨國企業常常要跨國經營，台北、大陸、上海、新加坡等地可能都要設點，加上產業多元化、分工細緻化，專業的人力資源管理師不可或缺。

另外，有愈來愈多年輕人想到大陸工作，根據1111人力銀行調查，台灣民眾想考的大陸證照中，人力資源管理類是最夯之一。