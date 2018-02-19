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春節網購 經濟部提醒五大詐騙特徵

2018-02-19 16:45經濟日報 記者陳慶徽╱即時報導

示意圖。聯合報記者王敏旭／攝影
示意圖。聯合報記者王敏旭／攝影
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春節假期中，民眾若藉由網路購買年貨或禮盒，仍需要注意網路詐騙，經濟部提醒，網路詐騙有五大常見特徵，包括非一般上班期間接到客服電話或是特定來電開頭號碼等，還請民眾在購物前後小心注意。

經濟部指出，五項詐騙行為特徵，包含非上班期間接到客服電話、來電號碼來自境外、受業者客服要求至ATM操作解除分期付款或購買點數、以通訊軟體私下交易與網拍業者過去評價等。

經濟部表示，春節期間許多公司行號都放假，而詐騙集團常利用這段一般客服人員未上班的期間進行詐騙，使民眾無從向原購買店家確認資訊。因此，提醒消費者，一般網購平台並不會以電話方式通知購買內容。

第二，經濟部指出，若是接到來電顯示開頭為「+0」的電話號碼，其為詐騙電話的可能性能相對較高。經濟部解釋，針對境外電話，電信業者會設定開頭顯示加上「+」的符號，因此該通電話內容來自詐騙集團的機率便較高。

第三，若接到網購業者客服來電，表示誤將購物款項設為分期付款、誤按購買數量將強制扣款，要求消費者至ATM操作解除分期付款，或是購買遊戲點數折抵款項者，經濟部特別提醒蕭妹者，ATM自動提款機無解除分期付款功能，因此，若業者提出至ATM解除分期付款之要求，極為詐騙電話。

第四，經濟部表示，部分詐騙集團會運用網拍平台刊登商品資訊，隨後請消費者以通訊軟體私下交易來節省相關費用。對此，經濟部指出，消費者私下交易若產生糾紛或詐騙，因為未在任何平台上留下紀錄與資料，後續處理難度將提高，而這也是詐騙集團常見手法之一。

最後，經濟部提醒消費者，在網購平台購物時，也需注意業者或賣家的評價，評價不高、短時間評價特別高者，都需特別留意，以免受到詐騙或捲入消費糾紛。

經濟部提醒，為避免個人資料外洩，消費者可選擇取得經濟部核發資料隱私保護標章（dp.mark）的廠商，如統一超商7-ELEVEN、全家便利商店、特力屋等店家，以確保業者對於個資保護與管理的重視。

詐騙集團經濟部ATM
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