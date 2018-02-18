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和大集團三年滿單 大年初三率先開工

2018-02-18 14:54經濟日報 記者宋健生╱即時報導

機械及汽車產業持續升溫，和大集團未來三年訂單提前滿單，今（18）日大年初三，包括台中大里、中科及嘉義大埔美等三個廠商，有超過600人加班趕工，生產線忙得不可開交。

和大董事長沈國榮說，集團原訂大年初二上班，但考量多數員工必須「回娘家」，因此延到今天上班；而每位上班的員工，除了勞基法規定的加班費之外，還可以領到1,200至1,600元不等的「紅包」，來感謝員工放棄休假加班。

沈國榮指出，和大未來三年訂單已經到手，高鋒在手訂單金額也達到16億元歷史同期高峰，能見度看到第3季中，生產線每天加班趕工出貨，「忙到爆」。由於訂單接太多，包括關鍵零組件及外包加工供應鏈都無法滿足訂單需求，沈國榮不諱言，和大集團已被迫改採內部自行加工方式，而包括滾珠螺桿、線性滑軌等關鍵零組件，也採分散採購，陸續向日本及西班牙尋求合作廠商。

關鍵零組件大廠上銀科技，目前也是滿手訂單，包括滾珠螺桿、線性滑軌及單軸工業機器人，交期都拉長到四個月至半年以上，部分客製化產品甚至要一年才能交貨。上銀為因應這波交貨潮，讓員工自行決定從除夕至大年初五期間輪流加班，除原本薪資及加班費之外，還額外發給「春節加班獎金」，依照過年日期不同，每天發放獎金也不一樣，自願加班最高一天可領到4,000元。

程泰集團目前在手訂單逾32億元，能見度看到下半年。董事長楊德華表示，全球汽車、航太、軌道及能源產業景氣升溫，加上智慧自動化趨勢，均帶動國內工具機廠接單暢旺。但楊德華也不諱言，新台幣匯率升值，致使工具機廠匯損嚴重，各家廠商也多採取全力搶單策略，以增加營業額來減少匯損的衝擊。

目前已知，程泰集團雖訂大年初六為上班日，但過年期間生產線因應各廠需求，由主管決定加班，來加班的員工也會以優於勞基法規定發放加班費，另外還有紅包可領，以提升員工加班誘因。

和大集團未來三年的訂單已經到手，員工今天開始加班，生產線相當忙碌。記者宋健生／攝...
和大集團未來三年的訂單已經到手，員工今天開始加班，生產線相當忙碌。記者宋健生／攝影
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和大集團今天大年初三提前開工，總經理陳俊智（右）特別贈送紅包給員工，感謝他們犧牲...
和大集團今天大年初三提前開工，總經理陳俊智（右）特別贈送紅包給員工，感謝他們犧牲假期前來加班。記者宋健生／攝影
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加班費和大
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