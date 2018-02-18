台微體赴美 申請發存託股票

2018-02-18 04:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



台微體董事長洪基隆（右）與總經理葉志鴻。 本報系資料庫 分享 facebook

台灣微脂體昨（17）日宣布，已向美國證券交易委員會（SEC）提出申請，將表彰普通股的美國存託股票（American Depositary Shares, ADS）在美國那斯達克（NASDAQ）交易市場初次上市（IPO）。

台微體將成為台灣首家赴美掛牌的生技公司，該公司在2月12日台股封關當天以102.5元漲停作收。

台微體是專注於疼痛控制、眼疾及癌症藥物之研發的專業生技製藥公司，是國內指標型的特色藥公司，以微脂體包覆技術改造利基藥品。業界認為，台灣生醫股估值過低，台微體後續將有意把籌資市場逐漸導向美國創造利基。

該公司昨天指出，所有出售的ADS都將由台微體提供，但數量以及價格尚未確定。台微體已申請以「TLC」代號在美國那斯達克交易市場上交易。

台微體表示，在此上市案中，Cantor Fitzgerald & Co 擔任此唯一主要海外承銷商。CLSA Limited、H.C. Wainwright & Co., LLC、Janney Montgomery Scott LLC、及 Laidlaw & Company (UK) Ltd.則擔任共同經理人。

對於發行ADS的目的，台微體總經理葉志鴻曾表示，該公司的臨床試驗都在美國執行，未來產品上市後，美國也是主要銷售市場，為了讓美國投資人了解公司價值，發行ADS能提升國際能見度，有其必要性。他也證實，未來不排除引進國際大型戰略投資人成為單一最大股東，且持股10%以上。

依該公司去年年報，前三大股為國際大型生醫基金伯樂（Burrill Life Sciences Capital Fund）持股9.31%、永豐餘集團旗下生醫基金上智創投持股5.36%、股市聞人林滄海持股4.75%。

台微體此次發行的股票是籌資型新股，在美國法規而言是最嚴謹的，具有指標性意義。