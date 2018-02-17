美232鐵鋁調查 建議措施4月拍板

2018-02-17 18:23 中央社 台北17日電



美國商務部16日提出232鋼鐵國安調查3項建議措施，分別對鋼、鋁產品課徵24%、7.7%以上的關稅，對特定國家課徵進口關稅，或是給予2017年進口量一定比例的配額，4月將拍板定案。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，由於美國商務部建議措施包含全球統一關稅，或是針對不同來源國採取不同措施，以及給予所有國家進口限額，在最終措施確定前；貿易局將持續與國內相關公協會保持密切聯繫。

美國商務部16日公布鋼、鋁國家安全調查報告，有關美國鋼、鋁產業遭受損害及建議措施出爐，根據今年1月11日提交的「232鋼鐵國安調查」，美國總統川普接獲報告90日內將採取相對應措施，預計將於4月11日及4月19日前分別就鋼、鋁產業做出決定。

根據貿易局提供資料顯示，美國目前針對鋼鐵產品施行169件反傾銷及平衡稅措施，其中29項針對中國大陸，而對台灣的鋼鐵產品已經課徵13項反傾銷稅，並對台灣出口美鍛鋼配件正進行反傾銷調查。

貿易局官員表示，目前鋼、鋁產品調查對台灣影響較小，美國商務部雖然提出3項建議，但總統川普仍握有最後決定權，可能是3項建議的綜合體，或是僅針對部分鋼、鋁產品提出關稅或是配額要求，現在仍難以判定最後結論；最糟的狀況之一，可能是已經被課傾銷稅的產品，加上新的關稅後，稅率更重。

由於美國為全球鋼鐵最大進口國，進口量超過出口量4倍；但全球產能過剩7億噸，已經是美國每年鋼鐵消費量7倍，而中國大陸平均1個月產量幾乎等於美國一年產量，被認為是全球產能過剩主要來源。

而美國對於鋁進口量需求已自66%上升至90%，雖然需求上升，但6家煉鋁廠仍接連倒閉，為解決傾銷問題，美國商務部已對中國大陸採取2項反傾銷及平衡稅措施。

美國商務部調查指出，全球鋼、鋁的進口數量及情勢削弱美國國內經濟，可能危及美國國家安全，已依1962年貿易擴張法第232條款完成國家安全調查；建議藉由配額或關稅等措施調節鋼、鋁進口，以提升美國國內鋼、鋁產能。

美國商務部針對鋼、鋁產品的建議措施如下，第一，是針對所有國家分別課徵鋼24%、鋁7.7%以上的關稅。

第二，是針對巴西、中國大陸等12個特定國家鋼品進口課徵53%以上之關稅，鋁品則是針對特定5個國家及地區如中國大陸、香港、俄羅斯、委瑞內拉和越南，課徵進口23.6%的關稅，其他國家則給予相當於2017年出口至美國數量的配額。第三，則是所有國家依照2017年的鋼鋁分別為63%及86.7%的配額。

依據美國海關統計，2017年美國自台灣進口鋼鐵產品金額為36.22億美元、約為新台幣1052億元（美國海關進口稅則號列72、73章），占美國總進口金額為5.61%，另2017年美自台灣進口鋁材（稅則號列7601、7604-7609、761699）金額為5712萬美元、約為新台幣16.59億元，美國總進口金額占比為0.33%。