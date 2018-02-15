親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

台中驚傳情殺命案！女慘遭割頸不治 兇嫌身上有刀傷

通膨這隻只會叫的狗 終於開始露出尖牙

2018-02-15 12:45經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國的通膨一向被戲稱為「只會叫的狗」，但現在終於開始露出尖牙。雖然經濟學者原先表示不應只看到一些數據便妄下斷語，但現在許多學者認為通縮的憂慮已經消散，「恢復膨脹（reflation）」的新時代即將來臨。

元月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期上升2.1%，雖與去年12月相同，但高於預估的1.9%，且是連續第2個月超出預估。

整體CPI可能被一些變動性因素所扭曲，例如汔油價格急漲等；元月CPI中能源部分比去年同期上升5.5%，但2月汔油價格已開始回降，因此經濟學者更關注扣除能源及食品後的核心CPI；元月核心CPI年升1.8%，升幅雖與12月相同，但也是連續第2個月超出預估。

更重要的是CPI上升情勢相當廣泛，且比12月上升0.349%已是2005年3月來最大升幅。其中服飾價格月升1.7%，運輸價格上升0.8%，醫療服務上升0.6%。

德意志銀行首席經濟學者胡波表示，「通膨可能在某一時點突然噴出，而時機可能比預期更早來臨。目前的風險在於聯準會（Fed）於3月開會會時，就預測今年將升息4碼」，比原先預測的3碼再加碼。

通膨超出預估，加上元月工資升幅超強，已使市場開始對升息4碼的預期轉濃。利率期貨顯示目前投資人預期今年至少升息3碼，第一次就在3月；預期至少升息4碼的機率也由元月初時的10%，上升到接近20%。

紐約區聯邦準備銀行一項較新的前瞻性通膨指標（其中包括勞動市場數據及金融市場趨勢）顯示，去年12月通膨率僅略低於3%，是2006年來最高。

經濟學者指出，元月通膨數字中雖仍存在一些雜音，但絕不是一項軟數據，投資人必須體認到通膨可能終將上升。今年通膨上升也顯示「菲立普曲線」仍然管用；失業率超低終究會帶動通膨上升。

另外元月零售銷售卻減少0.3%，比市場預估的增加0.2%遠遜，但經濟學者卻淡定以對。凱投集團經濟學者杭特指出，銷售偏低是因為去年底時成長太多，以及爆發流感疫情。

通膨CPI升息
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

春節台彩大加碼 搶百萬紅包有攻略

2018-02-15 13:07

月光族太多 有些國家兩周發一次薪水

2018-02-15 10:50

德國Ifo：台灣半年後 經濟「轉好」

2018-02-14 22:45

彭規楊隨 央行準總裁春節上班

2018-02-15 01:28

官員開書單／陳美伶：智慧充電 愛壯遊書海

2018-02-15 00:01

官員開書單／桂先農：深入淺出 看保險之美

2018-02-15 00:01

官員開書單／唐鳳：社企運作 透溫暖微光

2018-02-15 00:01

官員開書單／蔡其昌 向天才學從政之道

2018-02-15 00:01

官員開書單／顧立雄 用金融創美好社會

2018-02-15 00:01

企業家開書單／林之晨 鑽研區塊鏈概念

2018-02-15 00:00

企業家開書單／沈國榮 效法鋼鐵人創新

2018-02-15 00:00

企業家開書單／童子賢 看量子力學應用

2018-02-15 00:00

企業家開書單／林恩平 讀法華經學互利

2018-02-15 00:00

企業家開書單／蔡明介心態致勝 找成功密碼

2018-02-15 00:00

財經觀點／房子都倒了 都更還能拖嗎？

2018-02-14 23:04

飆上史上新高小年夜現金流通 2.47兆元

2018-02-14 20:31

台灣製造業附加價值率衝上30.3% 歷年來次高

2018-02-14 15:36

黎智英回台重整壹傳媒 這回玩真的

2018-02-12 12:02

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

飆上史上新高小年夜現金流通 2.47兆元

2018-02-14 20:31

張嘉臨：AI是我職涯最後一波大浪潮 不容錯過

2018-02-14 22:21

月光族太多 有些國家兩周發一次薪水

2018-02-15 10:50

合庫平均加薪5.8％ 將擴大徵才450人 年薪最高95萬

2018-02-14 15:26

投審會通過 台北101頂新魏家股權由伊藤忠商社取得

2018-02-14 17:55

聯發科春節趕貨 衝刺換機潮

2018-02-15 00:45

中鋼看景氣 春燕整群飛來

2018-02-15 00:51

德國Ifo：台灣半年後 經濟「轉好」

2018-02-14 22:45

財政部四大首長新春刮刮樂 中獎的是他

2018-02-15 06:06

震撼！宏達電總座張嘉臨閃辭

2018-02-15 00:45

春節台彩大加碼 搶百萬紅包有攻略

2018-02-15 13:07

彭規楊隨 央行準總裁春節上班

2018-02-15 01:28

28字頭…年後可能看得到

2018-02-15 00:40

「外資金童」張嘉臨攻AI 要自己當老闆

2018-02-15 00:45

匯市封關 台幣金雞年大升2元

2018-02-15 00:39

通膨這隻只會叫的狗 終於開始露出尖牙

2018-02-15 12:45

宏達電再震 張嘉臨離職戰AI

2018-02-14 22:57

中鋼退休人才庫 帶鋼企向前衝

2018-02-15 00:45

Ifo：台灣利率將上調

2018-02-15 00:40

非蘋10新機搶市 鏡頭定勝負

2018-02-15 00:43

過年遊日本要帶對信用卡 刷台新玉山卡有1成優惠

2018-02-14 15:52

台幣有夠強 2字頭封關

2018-02-14 22:37

企業家開書單／蔡明介心態致勝 找成功密碼

2018-02-15 00:00

手機零組件廠 下半年回溫

2018-02-15 00:43

立榮航空推太魯閣&清水斷崖一日遊1399元

2018-02-14 18:23

企業家開書單／林恩平 讀法華經學互利

2018-02-15 00:00

MCU 盛群、新唐爭取轉單

2018-02-15 00:00

矽晶圓 環球晶、合晶添利多

2018-02-15 00:00

DRAM 南亞科、華邦電帶勁

2018-02-15 00:00

日月光副董申讓全數持股 信託理財規劃

2018-02-14 19:08

財經觀點／房子都倒了 都更還能拖嗎？

2018-02-14 23:04

官員開書單／唐鳳：社企運作 透溫暖微光

2018-02-15 00:01

官員開書單／桂先農：深入淺出 看保險之美

2018-02-15 00:01

金管會今抽查ATM 8縣市10金融機構全過關

2018-02-15 10:21

金融業肖狗者多 顧立雄自稱花甲老翁

2018-02-15 12:05

台灣運彩過年加碼 「籃球特尾樂」最高獎金8,000倍

2018-02-14 17:21

救花蓮觀光 立榮航超優惠活動吸睛

2018-02-14 18:23

日商伊藤忠取得101股權37% 投審會通過

2018-02-14 23:00

官員開書單／蔡其昌 向天才學從政之道

2018-02-15 00:01

官員開書單／顧立雄 用金融創美好社會

2018-02-15 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top