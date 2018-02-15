通膨這隻只會叫的狗 終於開始露出尖牙

2018-02-15 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國的通膨一向被戲稱為「只會叫的狗」，但現在終於開始露出尖牙。雖然經濟學者原先表示不應只看到一些數據便妄下斷語，但現在許多學者認為通縮的憂慮已經消散，「恢復膨脹（reflation）」的新時代即將來臨。

元月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期上升2.1%，雖與去年12月相同，但高於預估的1.9%，且是連續第2個月超出預估。

整體CPI可能被一些變動性因素所扭曲，例如汔油價格急漲等；元月CPI中能源部分比去年同期上升5.5%，但2月汔油價格已開始回降，因此經濟學者更關注扣除能源及食品後的核心CPI；元月核心CPI年升1.8%，升幅雖與12月相同，但也是連續第2個月超出預估。

更重要的是CPI上升情勢相當廣泛，且比12月上升0.349%已是2005年3月來最大升幅。其中服飾價格月升1.7%，運輸價格上升0.8%，醫療服務上升0.6%。

德意志銀行首席經濟學者胡波表示，「通膨可能在某一時點突然噴出，而時機可能比預期更早來臨。目前的風險在於聯準會（Fed）於3月開會會時，就預測今年將升息4碼」，比原先預測的3碼再加碼。

通膨超出預估，加上元月工資升幅超強，已使市場開始對升息4碼的預期轉濃。利率期貨顯示目前投資人預期今年至少升息3碼，第一次就在3月；預期至少升息4碼的機率也由元月初時的10%，上升到接近20%。

紐約區聯邦準備銀行一項較新的前瞻性通膨指標（其中包括勞動市場數據及金融市場趨勢）顯示，去年12月通膨率僅略低於3%，是2006年來最高。

經濟學者指出，元月通膨數字中雖仍存在一些雜音，但絕不是一項軟數據，投資人必須體認到通膨可能終將上升。今年通膨上升也顯示「菲立普曲線」仍然管用；失業率超低終究會帶動通膨上升。

另外元月零售銷售卻減少0.3%，比市場預估的增加0.2%遠遜，但經濟學者卻淡定以對。凱投集團經濟學者杭特指出，銷售偏低是因為去年底時成長太多，以及爆發流感疫情。