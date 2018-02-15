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春節台彩大加碼 搶百萬紅包有攻略

2018-02-15 13:07中央社 台北15日電

台彩過年加碼，總經理蔡國基（左）到場發送紅包，並集資購買彩卷和刮刮樂。聯合報系記...
台彩過年加碼，總經理蔡國基（左）到場發送紅包，並集資購買彩卷和刮刮樂。聯合報系記者曾吉松/攝影
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台灣彩券今年針對農曆春節，在電腦型彩券加碼新台幣8億元，創下歷年次高，其中尤以400組100萬元大樂透「春節大紅包」最受矚目。

要如何搶到「春節大紅包」？其實有眉角可循。根據台彩統計，去年「春節大紅包」共有899注中獎，幾乎所有縣市雨露均霑，但新北市、台北市分別開出173注、124注，雙北市就拿走近1/3的大紅包，其餘開出百注以上的縣市包括高雄市、台中市，顯示都會區比較容易中獎。

台彩總經理蔡國基透露，想要提高「春節大紅包」的中獎率，包牌絕對是策略首選，由於大樂透共49個號碼，最簡單的7連碰就可囊括其中1/7的號碼，成本只要350元，只要中開出獎號及特別號中的3個號碼，就可中4注普獎1600元，報酬率達357%。

若連碰的7個號碼全部開在加碼的10個獎號內，就可1次抱走7個「春節大紅包」，最高獎金700萬元，去年台北市就有彩迷一次中了7個大紅包，彩券行還特地放鞭炮慶賀。

根據台彩統計，去年春節大紅包首次採「開10中6」的方式，其中2成的中獎人就是採包牌方式中獎，尤其是僅包7個號碼就中獎的注數超過100注，電腦選號中獎的比率則是高達75%，由於開出獎號占49個獎號約2成，所以連號的可能性大增。

不過，投注站業者莊先生提醒，由於今年「春節大紅包」僅限400組，彩迷在投注時得多加注意已開出組數。以去年農曆春節為例，每天就約開出100組「春節大紅包」，也就是說，今年400組加碼的100萬元可能自除夕至初三絕大多數就會開出，一樣的成本，若到初四投注，就算中了大紅包，獎金也得跟所有中獎人均分，獎金勢必少很多。

台彩表示，除了大樂透「春節大紅包」可一搏百萬元獎金機會外，刮刮樂今年也有超過350個刮中100萬元以上獎項的機會，包括面額2000元的「2000萬開運發財金」及「百萬年終獎金」各有200個、100個100萬元獎項。

與大樂透簽中「春節大紅包」的機率約萬分之0.15相比，「2000萬開運發財金」刮中100萬元的機率約是萬分之5，比大樂透高出33倍；若是刮「百萬年終獎金」，中100萬元的機率則與投注大樂透中「春節大紅包」相當。如果目標瞄準的是在過年期間中百萬元，這2款刮刮樂也是不錯選擇。

紅包春節
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