月光族太多 有些國家兩周發一次薪水

2018-02-15 10:50 中央社 台北15日電



月光族示意圖。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook 在台灣，每個月將薪水花光光、毫無積蓄的族群被稱為「月光族」，而在俄羅斯及菲律賓，月光卻是常態，公司行號甚至必須配合員工花用，改以雙週制發薪。

將每個月賺到的錢全都用光、花光，不儲蓄或無法儲蓄的人，被稱為「月光族」，在物價不斷上漲，薪資卻長期停滯不前的情況下，台灣「月光族」有逐漸成長趨勢；根據1111人力銀行去年10月公布調查，6、7、8年級生中，受訪上班族近4成是月光族，甚至有9%必須借錢度日。

月光族在台灣被當作一種特殊現象探討，但在有些國家卻是見怪不怪的常態，例如在俄羅斯，擁有儲蓄習慣的人反而被特稱為「儲蓄族」，曾在莫斯科及聖彼得堡駐點的中華民國對外貿易協會企劃財務處組長林正大說，為了避免民眾太快將薪水花光，無法撐到下個月發薪日，俄羅斯政府甚至在勞動基準法中明定，雇主應每兩週發一次薪水。

林正大指出，俄羅斯氣候環境惡劣，抽菸喝酒的人口又多，加上醫療相對台灣較不發達，45至55歲之間猝死案例多，「所以他們比較把握當下、及時行樂」；另一方面，俄羅斯曾面臨3次金融危機，人民對手中持有貨幣價值信心度較低，「所以他寧可能花先花」。

沒有儲蓄，俄羅斯人退休後如何維持生活所需？林正大說，「他們當然也會擔心」，所以若有機會，俄羅斯人會希望爭取到國外生活。

菲律賓也是月光現象普遍的國家之一，前外貿協會馬尼拉台貿中心主任、現任國際行銷諮詢中心顧問藍科銘觀察，也許是受到曾占領菲律賓300餘年的西班牙人影響，菲律賓人個性中帶有拉丁文化的浪漫與樂天，「二來是窮」，所以菲律賓中下階層民眾對錢的概念不強，經常是拿到薪水就「快樂的花掉，沒錢就去借」。

藍科銘說，當地公司發薪多為雙週制，「每個月第二跟第四個星期五發薪，大家就很快樂」，甚至還要提供貸款服務，「不然員工會覺得你福利不好」。

藍科銘解釋，在菲律賓，借高利貸或跑當鋪都是相當普遍的行為，若公司不借錢給員工，員工到外面借高利貸無力償還，最後賴帳跑路，反而會衍生更多問題，不如由公司提供貸款服務，直接從日後的薪資裡扣除，不只方便管理還能賺取利息。

同樣沒有儲蓄習慣的菲律賓人退休後又該如何維持生活所需？藍科銘說，當地民眾的「分享」觀念相當重，家族親戚間即使是遠親，有能力的人都會幫助有困難的人，「所以很多到國外當外勞的，多年之後回菲律賓還是很窮」，因為他們賺的薪水都匯回國支應其他親戚生活所需。

他笑說，自己剛到菲律賓時發現拿到的紙幣都相當破舊，「因為周轉率太高」。

「當地民眾對錢的觀念及家族互助觀念也造就菲律賓驚人的消費力」，藍科銘表示，菲律賓一億人口中有1000萬人在海外工作，每年約有250億美元經由銀行體系匯回菲律賓，非銀行體系推測約有200億美元，「而且是廣大窮人拿到這450億美元，他們就會通通花掉」，因此反而刺激經濟成長。