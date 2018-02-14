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德國Ifo：台灣半年後 經濟「轉好」

2018-02-14 22:45聯合報 記者潘姿羽／台北報導

德國Ifo經濟研究院昨天發布第一季全球經濟氣候指標，受訪專家預期台灣未來六個月後...
德國Ifo經濟研究院昨天發布第一季全球經濟氣候指標，受訪專家預期台灣未來六個月後，整體經濟表現續呈「轉好」。 圖／聯合報系資料照片
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德國Ifo經濟研究院昨天發布第一季全球經濟氣候指標（World Economic Climate）升至廿六點，為二○○七年第四季以來最高；台灣部分，受訪專家預期未來六個月後，整體經濟表現續呈「轉好」。

Ifo對全球一百廿個國家、一一九九位專家進行的第一季世界經濟調查顯示，全球經濟氣候指標由上季的十七點一點上升至廿六點，已連五季為正值；調查也預期，全球平均長、短期利率在未來六個月內可能上升，全球貿易將顯著增加，且全球物價上漲態勢將加速。

進一步觀察受訪專家對台灣的經濟狀況看法，儘管對現況看法持續「持平」，但在預期台灣六個月後的表現部分，整體經濟表現續呈「轉好」，且因看壞的人數比例減少，得分比上季調查更高。

整體來看，受訪專家對台灣六個月後的看法，預期資本支出、民間消費均會轉好，進、出口也可望轉好，美元相對新台幣升值，長、短期利率將調升，股價水準則下跌。

對於專家認為利率將走揚，國發會經濟發展處處長吳明蕙不意外，她說，全球景氣穩健回升，將推升物價漲勢，在此同時，各國央行也可能加快升息腳步，基於這樣背景，國內外央行去調整利率政策，算是蠻符合直覺的預期。

吳明蕙也指出，美國最新失業率、薪資成長的數字相當亮眼，聯準會可能因此加快升息時程，此舉會影響資金移動，也使得股市反應較為激烈；而台股易受到國際情勢影響，如果國際情勢有些不確定因素，也可能影響我國信心面的表現。

值得注意的是，若把本季與上季調查結果相比，受訪專家對「民間消費」未來六個月後的預期從轉壞變成轉好，分數從負五點六跳升至廿五，幅度非常大。

吳明蕙表示，Ifo調查結果和主計總處最新經濟預測情勢相符，反映出內需增溫的趨勢；而且二月瑞士銀行、星展銀行相繼上調台灣今年經濟成長率至百分之三以及百分之二點八，印證台灣經濟可望持續好轉。

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