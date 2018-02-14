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台中驚傳情殺命案！女慘遭割頸不治 兇嫌身上有刀傷

財經觀點／房子都倒了 都更還能拖嗎？

2018-02-14 23:04聯合報 賴正鎰（商總理事長）

商總理事長賴正鎰。 圖／聯合報系資料照片
商總理事長賴正鎰。 圖／聯合報系資料照片
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二年前台南維冠大樓地震倒塌，以及最近花蓮雲門翠堤大樓地震倒塌，兩次建築物倒塌，都被懷疑肇因於「軟腳蝦」建築，顯示老舊危險建築重建及都市更新已刻不容緩。

據內政部不動產資訊平台資料統計，全國住宅總量八四四萬餘戶中，截至二○一六年底，屋齡卅年以上老屋約為三八四萬戶，占了總建築物的百分之四十五，其中六都約占百分之六十七。對於地震頻傳的台灣，都更是件急迫的事。

事實上，政府不是不重視老屋翻新及都更。去年六月公布都市危險及老舊建築物加速重建條例，為使後續執行順遂，內政部去年八月一日已陸續發布五大重點子法。

這些子法分別為施行細則、建築容積獎勵辦法、結構安全性能評估辦法、補助費用辦法等。建議政府應多利用新條例的十年有效期，讓這些評估為危險或卅年舊建築能加速改建。

再者，立法院日前也三讀國家住宅及都市更新中心設置條例，各級政府將加速進行公辦都更案，若都市更新條例能如期修正完備，可望讓牛步化的都更加速前進。

商總要拜託立法院，儘速三讀都更新條例修正草案，並提高獎勵容積，希望能夠達到「一坪換一坪」、甚至換到一點一坪以上。

業界認為，多分配一點的話，老屋的自有住戶們會比較想參與都更，建商也會更有意願投入都更開發。待都更修法通過後，各級主管機關都必須設立專責法人或是機構，以協助推動或實施都更。

此外，都更還要先解決不動產持有稅偏高的問題，很多地主都擔憂未來蓋新房子時，不僅造價高，還得繳交比現在舊房子還要高的地價稅和房屋稅，使都更案更難談成，希望政府儘快完成都市更新法，並帶頭推動公辦都更。

（本文由賴正鎰口述，記者宋健生整理）

都更都市更新老屋
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