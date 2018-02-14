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飆上史上新高小年夜現金流通 2.47兆元

2018-02-14 20:31聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

央行統計，小年夜新台幣通貨發行餘額，也就是流通在民間的現金高達二．四七兆元，飆上...
央行統計，小年夜新台幣通貨發行餘額，也就是流通在民間的現金高達二．四七兆元，飆上史上新高。聯合報系資料照
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景氣好、年終多、工資漲，民眾包紅包及消費意願也提升，使今年春節資金需求大增。央行統計，小年夜新台幣通貨發行餘額，也就是流通在民間的現金高達二．四七兆元，飆上史上新高，較去年高點增加一二九七億元，成長率高達百分之五．五三、創三年新高。

因發放年終獎金、壓歲錢及採買年貨新衣、準備年節長假資金等需要，民間現金需求大增，歷年新台幣最高發行額均落在農曆年關前，具有指標性意義，不僅反映狹義的貨幣供給額，更是民眾換新鈔包紅包及消費意願的指標。

春節期間通貨發行餘額創新高，代表今年農曆假期「錢多多」，民間流通的現鈔比往年多，顯示今年過年大家手上準備的鈔票比往年更多，不是預計紅包包得比往年更大方，就是口袋「麥克麥克」可趁假期好好犒賞自己及家人。

央行發行局長施遵驊表示，今年春節假期和去年一樣是六天，但今年因國內景氣好，民眾消費力及發紅包的能力提升，使通貨發行量比去年增加、創新高。

施遵驊指出，主計總處上修台灣今年經濟成長率，預期經濟表現將逐季上揚，主要引擎是來自國內需求提高。他分析，去年股市表現好、股民賺到錢，政府推動基本工資增加及軍公教調薪等，都帶動民眾消費能力提升，使雞年新台幣最高發行額不僅金額比猴年高，成長率也高於去年的百分之四點九六。

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