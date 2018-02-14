景氣復甦 新台幣發行餘額2.47兆飆新高

2018-02-14 19:07 中央社 台北14日電



根據中央銀行統計，新台幣通貨發行餘額達新台幣2.47兆元，較去年增加1297億元，連續10年創史上新高。聯合報系資料照 分享 facebook

儘管銀行、電信等業者推出行動支付服務，仍不減民眾對現金的需求，根據中央銀行統計，新台幣通貨發行餘額達新台幣2.47兆元，較去年增加1297億元，連續10年創史上新高。

中央銀行今天公布「雞年」最後一個營業日新台幣通貨發行餘額達2兆4743億元，創歷史新高紀錄，並且較去年的2兆3446億元增加1297億元，年成長率為5.53％。

所謂新台幣通貨發行餘額，是指在民間流通的現金。由於農曆春節前，企業發放年終獎金、民眾兌換新鈔準備紅包或採買年貨等需求，都會推升民間對現金需求大增，因此，新台幣通貨發行餘額每年高點往往都落在小年夜當天。

新台幣通貨發行餘額去年高點2.34兆元，較105年增加1107億元，年增率4.9%，今年有軍公教帶頭加薪，以及主計總處上調今年全年經濟成長率預估至2.42%，顯示經濟持續緩步復甦，都助益民間流通現金在今天進一步攀高來到2.47兆元，較去年增加1297億元，年增率為5.53％。

央行發行局局長施遵驊表示，107年新台幣最高發行餘額2.47兆元，為金融海嘯後，第10年刷新歷史新高，且年增率攀升至5.53％的3年新高，主因國內景氣復甦。

施遵驊指出，主計總處上修今年經濟成長率預估至2.42%，且預期在內需帶動下，景氣逐季好轉，另外，台股去年強揚，助益股民財富，還有基本工資調漲以及軍公教加薪，都使得民眾消費力道成長以及給壓歲錢的額度增加。

另外，隨著農曆新年假期結束後，由於不少民眾會把收到的壓歲錢或年節期間提領的剩餘資金回存到銀行，因此，民間流通現金也會隨著年節的結束，逐步回籠銀行體系，尤其，元宵節過後，資金回流銀行的情況會更明顯。