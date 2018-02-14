台灣製造業附加價值率衝上30.3% 歷年來次高

2018-02-14 15:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



經濟部今（14）日發布產業簡訊指出，受惠於國際農工原料價格下跌，加上企業精進研發技術、提升產品附加價值，2016年製造業附加價值率攀至30.3%，創下歷年次高水準。

附加價值為企業生產產品總價值（生產總額）扣除向其他企業購買的原材物料、半成品及服務等中間投入後所新創造的價值，其占生產總額比率即為附加價值率，用以衡量每單位產出的新創價值能力。

經濟部說明，我國製造業附加價值率已經連五年上升，除了企業精進研發技術，提升產品附加價值，而且我國產業發展持續往附加價值率較高的業別集中，不過近年我國製造業因國際農工原料價格下跌也是一大因素，使得整體製造業附加價值率從2011年21.9%，一路攀升至2016年30.3%，為歷年次高，增加8.4個百分點。

經濟部補充，我國產業發展往電子零組件業集中，可助長製造業附加價值率提升速度，因為我國製造業所創造的附加價值高度集中於電子零組件業，這幾年此趨勢更加明顯。

2016年製造業附加價值中，以電子零組件業占35.9%居首，較2011年提升6.6個百分點，其餘業別占比則相對降低，其中電腦電子及光學製品業降低2.8個百分點，化學材料業降0.4個百分點，金屬製品業及基本金屬業也分別降1.0%及1.9個百分點。

雖然製造業往高附加價值率的電子零組件業集中，可進一步推升整體製造業附加價值率，經濟部提醒，這也會加重總體經濟繫於單一業別景氣榮枯風險，而政府積極推動五加二產業創新，有助我國製造業邁向穩建多元發展方向。