今年GDP成長 上修至2.42%

2018-02-14 01:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



經濟日報提供 分享 facebook 趕在農曆年關前，主計總處昨（13）日上修今年經濟成長率，提高0.13個百分點至2.42%，主計長朱澤民認為，民間消費、民間與政府投資均出現近年較佳表現，對今年前景可以踏穩腳步、樂觀期待。

主計總處昨發布最新國民所得統計，2017年經濟成長率初步統計數為2.86%，較去年11月預測數2.58%顯著成長，且去年基期墊高之後，今年經濟成長率仍能上修，顯示主計總處對台灣經濟前景抱持樂觀的態度。

朱澤民說，主計總處尤其關注季增年率的表現，因為這是季節調整後、對上季折成年率的數值，可更確實的呈現景氣復甦的動能。今年季增年率（saar）呈現逐季走強，從第1季0.09%穩步攀揚至第4季4.68%，可看出復甦動能有增強的趨勢。

不同於2017年，經濟成長主要靠外貿撐起一片天，今年內需的表現更展現支撐力道。今年民間消費實質成長2.45%，較上次預測上修0.37個百分點，也是近三年新高；民間投資更揮別去年的負成長，增速達3.62%，為近五年新高。

主計總處表示，半導體領導廠商擴大國內先進製程投資，有望帶動供應鏈跟進，挹注民間投資表現，而政府積極排除資障礙、鬆綁法規，推動產業創新發展計畫及前瞻基礎建設，都有助於維繫成長動能，再加上營建投資趨穩，民間投資因而較11月上修了0.79個百分點。

朱澤民還說，去年因部分廠商赴海外投資，加上2016年基期偏高，導致民間投資實質負成長，不過近期陸續有大廠宣布擴大投資計畫，可以預期今年投資會擴張，而投資擴張、進口也會增加，連帶使得內需增溫。