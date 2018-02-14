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台灣嚴控塑膠吸管、塑膠袋 網友怒「為何日本不用？」

中油氣爆懲處 桃廠長大過

2018-02-14 00:08聯合報 記者高詩琴／台北報導

中油昨公布桃園煉油廠火災懲處名單。 圖／桃園環保局提供
中油昨公布桃園煉油廠火災懲處名單。 圖／桃園環保局提供
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中油桃園煉油廠一月廿九日發生氣爆事故，經濟部國營會二月初完成事故調查報告，指出因工作人員未依造SOP（標準作業程序）。中油昨天公布共懲處十二人，最高層級為桃園煉油廠長，被記大過一次。

經濟部國營會表示，懲處名單若有董事長、總經理，才會報到國營會，「副總以下（懲處）都是中油的權責」。至於這次被懲處的層級是否太低？國營會官員表示，如果中油有連續類似的工安意外，就是明顯督導不足，屆時懲處到副總層級可能較適合。

中油總經理李順欽表示，桃園煉油廠廠長曾繁鑫為工廠負責人，在此事件中概括承受一切督導管理不周責任，因此記大過一次，並請作好復工準備，儘速恢復第二柴油加氫脫硫工場安全穩定生產。

李順欽指出，領班記大過一次並調離現職，為操作及應變不當負直接責任。工場長負直接督導不周責任，記過兩次並調非主管職務。其餘分別依責任疏失記過兩次到申誡不等，這次事件共處分十二人。

李順欽表示，未來會要求主管力行走動式管理，落實ＳＯＰ、變更管理及承商管理。工場開爐前，會確實完成開俥前的檢查，並由廠、場主管針對各項關鍵設施確認後，始得進行開爐作業。開停爐作業應安排充足人力於上班日及日間辦理，且廠、場主管應在現場指揮督導。

另外，中油將全面進行各廠關鍵設施及連鎖控制系統功能盤點，另建立工安抽查機制，以分層負責、重賞重罰為原則。假日避免施工，必要連續工程或緊急修護工作，應事前規劃安全作業等計畫，相關主管及人員到場監督。

中油工安氣爆
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