兩大外銀 也上調台灣GDP

2018-02-13 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ／台北報導



看好台灣「內需市場」今年有望好轉，瑞銀及星展兩大外銀集團都宣布，調高台灣今年ＧＤＰ成長預測值。圖為台北逛街人潮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

看好台灣內需市場今年有望好轉，瑞銀及星展兩大外銀集團都宣布，調高台灣今年ＧＤＰ成長預測值。瑞銀自原先預估的百分之二點三上修至百分之三，星展自原先預估的百分之二點五上修至百分之二點八。

但外銀也提醒，台灣經濟成長仍有許多「逆風」因素，若不克服，長期經濟成長不被看好。

瑞銀表示，會上修台灣經濟成長率，主要是著眼於民間消費有望成長。瑞銀投資研究高級分析師曾立表示，台灣一月適用所得稅調降新制，及股市大幅上漲，帶動民間部門消費年成長率、預估可達百分之二點五。

在外部經濟方面，瑞銀已大幅上修全球主要經濟體，包括美國、歐元區及中國今年經濟成長率預估值，此舉雖可帶動出口，但相較去年出口強勁成長，台灣今年出口成長應「比較溫和」。

星展集團昨也宣布上調今年台灣ＧＤＰ成長率到百分之二點八。星展表示，今年台灣內需市場「有望好轉一些」，觀察重點為勞動市場逐漸改善、基本工資調升、房地產市場觸底反彈、及政府對基礎建設支出增加等。

不過，星展集團直指，台灣經濟發展仍有多項「長期結構性」逆風因素，包括人口高齡化，中國大陸技術急起直追，導致兩岸差距縮減，及台灣貿易競爭力下滑等。去年全球經濟周期性復甦，但台灣卻是「亞洲（日本除外）成長最緩慢的經濟體」。除這些逆風因素，再加上整體信心疲弱，缺乏強有力的政策刺激等多重因素，台灣表現不盡理想。