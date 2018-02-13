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「復甦動能增強」 今年GDP上修至2.42%

2018-02-13 23:57聯合報 記者潘姿羽／台北報導

今年內需表現成為國內經濟成長的主要支柱，主計總處昨上修民間消費實質成長，今年經濟...
今年內需表現成為國內經濟成長的主要支柱，主計總處昨上修民間消費實質成長，今年經濟成長率預估也因此提高至百分之二點四二。圖為台北年貨大街的採買人潮。 本報資料照片
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主計總處昨天上修今年經濟成長率零點一三個百分點，至百分之二點四二，且民間消費、民間投資、政府投資都創近年較佳表現。主計長朱澤民認為，展望今年景氣，可以踏穩腳步、樂觀期待。

主計總處昨天發布最新國民所得統計，二○一七年經濟成長率初步統計數為百分之二點八六，較去年十一月預測數百分之二點五八成長；然而在去年基期墊高的情況下，今年經濟成長率仍能上修，顯示主計總處展望景氣抱持樂觀態度。

朱澤民說，今年季增率呈現逐季走強，從第一季百分之零點零九穩步攀揚至第四季的百分之四點六八，可看出復甦動能有增強現象。

不同於二○一七年靠外貿撐起經濟成長，今年內需為主要的支撐力道。今年民間消費實質成長百分之二點四五，不只較上次預測上修零點三七個百分點，也是近三年新高；民間投資更揮別去年的負成長，增速達百分之三點六二，為近五年新高。

主計總處表示，半導體領導廠商擴大國內新世代先進製程投資，有望帶動供應鏈跟進，挹注民間投資表現，而政府積極排除資障礙、鬆綁法規，推動產業創新發展計畫以及前瞻基礎建設等，都有助維繫成長動能，再加上營建投資趨穩，民間投資因而較十一月上修了零點七九個百分點。

朱澤民說，去年因為部分廠商赴海外投資，加上二○一六年基期偏高，導致民間投資實質負成長，不過近期陸續有大廠宣布擴大投資計畫，可以預期今年投資會擴張，而投資擴張、進口也會增加，連帶使得內需增溫。

至於外貿方面，由於全球經濟擴張步伐穩健，主要國際機構相繼調升今年景氣展望，加上國際貨幣基金（IMF）預測今年世界貿易量成長百分之四點六、已連續兩年優於全球經濟成長率，上述因素均有利於我國出口穩健成長。

朱澤民表示，今年我國出口動能可望延續，但因去年基期已高，增速將放緩，但全年出口值仍可持續上揚。

經濟成長率朱澤民半導體前瞻基礎建設
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