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桃園煉油廠氣爆懲處 廠長領班記大過

2018-02-13 18:01中央社 台北13日電

中油桃園煉油廠1月底發生氣爆大火意外，中油今天公布12人懲處名單，桃園煉油廠廠長...
中油桃園煉油廠1月底發生氣爆大火意外，中油今天公布12人懲處名單，桃園煉油廠廠長、現場領班各記大過1次；中油表示，這次事發工場預計在5個半月到6個月後可復工。 聯合報系資料照片／記者曾增勳翻攝
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中油桃園煉油廠1月底發生氣爆大火意外，中油今天公布12人懲處名單，桃園煉油廠廠長、現場領班各記大過1次；中油表示，這次事發工場預計在5個半月到6個月後可復工。

中油公司桃園煉油廠1月29日發生氣爆及火警，主因歲修後進油時加熱爐管發生問題，導致柴油外漏，火勢約一個小時撲滅，無人員傷亡；根據經濟部國營事業委員會調查報告，發生異常的控制閥在開爐前就已經故障，加上事故發生當下沒有停止送料跟加熱程序，才會導致事故發生。

國營會要求中油針對桃園煉油廠的歲修設備未合格就開爐，以及控制閥測試沒有發揮功效，導致設備產生異常關斷，加上安全防護不足，還有開爐期間未能有效應變等，對相關人員進行檢討處置。

中油今天公布懲處名單，共計懲處12人，中油公司總經理李順欽表示，桃園煉油廠廠長為工廠負責人，應負起督導管理不周責任，因此記大過一次，並要求他負責做好第二柴油加氫脫硫工場復工準備，盡速恢復安全穩定生產。中油副總經理畢淑蒨受訪表示，第二柴油加氫脫硫工場預計可在5個半月到6個月後，在安全無虞狀態下復工。

現場領班則記大過一次並調離現職，負起操作及應變不當的直接責任；其他人員分別依責任疏失記過2次到申誡不等，共處分12人。

李順欽並要求中油各單位平行展開5項工作，記取此次事故教訓：

1.各級主管承諾：工安百分百，工安零災害之公司工安目標。

2.嚴厲要求主管力行走動管理，落實SOP、變更管理及承商管理。

3.工場開爐前，確實完成檢查外，並由廠、場主管針對各項關鍵設施確認後始得進行開爐作業。開停爐作業應安排充足人力於上班日及日間辦理，且廠、場主管應在現場指揮督導。

4.全面進行各廠關鍵設施及連鎖控制系統功能盤點，另建立工安抽查機制，以分層負責、重賞重罰為原則。

5.假日避免施工，必要之連續工程或緊急修護工作，應事前規劃安全作業等計畫，相關主管及人員到場監督。

中油公司工安氣爆
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