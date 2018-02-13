企業調薪助內需 主計總處上修今年GDP至2.42%

2018-02-13 16:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



主計總處今發布最新國民所得統計，將2018年經濟成長率上修0.13個百分點至2.42%，內需增溫是推升今年經濟成長的主力。

主計總處說明，隨著國內景氣穩定成長、就業改善，基本工資及軍公教待遇調高，企業調薪也轉趨積極，可望推升消費動能，因此預測今年民間消費實質成長2.45%，較上次上修0.37個百分點。

主計總處去年11月預估2017、2018年經濟成長率分別為2.58%、2.29%，認為景氣處於穩步復甦的階段，今日分別上修至2.86%與2.42%。