出口佳 今年GDP可望上修

主計總處下午公布全年最新經濟成長率（ＧＤＰ）預測，台經院景氣預測中心主孫明德表示，由於去年第四季以來到今年1、2月出口表現佳，內需也可望因為軍公教調薪及基本工資上漲帶動成長，加上台積電帶動民間投資、官方則有前瞻預算投資，預料主計總處會上修今年經濟成長率。

星展集團經濟學家馬鐵英指出，由於短期的經濟順風仍然強勁，星展集團上調2018年台灣GDP成長率，由原先的2.5%上調至2.8%。

對於2019年的預估則維持在2.4%不變，主要考慮到長期内結構性逆風因素的影響，包括人口高齡化，與中國的技術差距縮減，以及貿易競爭力的下滑等。

主計總處去年11月預估2017、2018年經濟成長率分別為2.58%、2.29%，認為景氣處於穩步復甦的階段。今年1月底發布的概估統計，由於去年第四季經濟成長率概估值較預測值增加0.98個百分點，去年經濟成長率概估大幅上調為2.84%。

孫明德表示，去年第四季景氣優於預期，復甦動能延續至今年，1月出口273.8億美元，較去年同月成長15.3%，今年第一季應該還會有不錯的表現。

至於是否會大幅上修GDP?孫明德說，如果是兩周前，或許可能性還高，但是近兩周，因為出現上周股市大幅波動，加上去年基期高等兩大因素，將導致上修幅度不會太大。

星展集團指出，去年台灣經濟GDP成長率為2.8%，為三年來最強勁的成長表現，同時也優於星展集團原先所預期的2.4%。主要有賴於外貿以及在國際供應鏈扮演的關鍵地位，使得台灣經濟去年受惠於全球經濟的周期性復甦。