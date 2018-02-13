經濟順風 星展上調今年台灣GDP至2.8%

2018-02-13 11:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳雲上 ╱即時報導



星展集團經濟學家馬鐵英指出，由於短期的經濟順風仍然強勁，星展集團上調2018年台灣GDP成長率，由原先的2.5%上調至2.8%。對於2019年的預估則維持在2.4%不變，主要考慮到長期内結構性逆風因素的影響，包括人口高齡化，與中國的技術差距縮減，以及貿易競爭力的下滑等。

星展集團指出，去年台灣經濟GDP成長率為2.8%，為三年來最強勁的成長表現，同時也優於星展集團原先所預期的2.4%。主要有賴於外貿以及在國際供應鏈扮演的關鍵地位，使得台灣經濟去年受惠於全球經濟的周期性復甦。

然而，台灣去年仍是亞洲地區（日本除外）成長最緩慢的經濟體。儘管出口需求復甦，內需則因受到人口高齡化、整體信心疲弱、缺乏強而有力的政策刺激等多重因素所影響，表現較不理想。

展望未來，幾項領先指標都顯示這股強勁的成長動能將可望持續至今年第一季。以出口訂單為例，在去年12月有17.5%的成長，為10個月來最高。電子產業的訂單則成長18.4%，更是2014年10月以來最大幅度的成長。

星展表示，儘管近來iPhone X的銷售成績不盡理想，但前幾代機型 (iPhone 7與iPhone 6s)的銷售則比預期亮眼。且物聯網，人工智慧以及汽車電子的快速崛起，對於半導體以及其他電子零組件的需求也變得越來越多元。

就內需而言，今年的前景有望好轉一些。主要考量重點有勞動市場的逐漸改善、基本工資的調升、房地產市場的觸底反彈、以及政府對於基礎建設的支出增加。