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看好台灣經濟 外銀連袂上修今年GDP

2018-02-13 11:22中央社 台北13日電

在外貿持續擴張，加上內需前景好轉下，星展銀行今天宣布上修台灣今年經濟成長率預估至2.8%。另外，瑞士銀行也看好台灣在全球經濟復甦下，將今年經濟成長率預估調升至3.0%。

星展集團經濟學家馬鐵英指出，由於短期的順風仍然強勁，星展集團上調2018年台灣GDP成長率，由原先的2.5%上調至2.8%。對於2019年的預估則維持在2.4%不變，主要考慮到長期內結構性逆風因素的影響，包括人口高齡化，與中國的技術差距縮減，以及貿易競爭力的下滑等。

馬鐵英表示，去年台灣經濟成長率為2.8%，為3年來最強勁的成長表現，同時也優於星展集團原先所預期的2.4%。主要有賴於外貿以及在國際供應鏈扮演的關鍵地位，使得台灣經濟去年受惠於全球經濟的周期性復甦。

展望未來，星展表示，台灣近期幾項領先指標都顯示這股強勁的成長動能將可望持續至今年第1季。以出口訂單為例，去年12月有17.5%的成長，為10個月來最高。電子產業的訂單則成長18.4%，更是2014年10月以來最大幅度的成長。

同時，馬鐵英也指出，儘管近來iPhone X的銷售成績不盡理想，前幾代機型，如iPhone 7與iPhone 6s的銷售則比預期亮眼，加上物聯網、人工智慧以及汽車電子的快速崛起，對於半導體以及其他電子零組件的需求也變得越來越多元。

另外，星展也表示，就內需而言，今年的前景有望好轉一些，主要考量重點有勞動市場的逐漸改善、基本工資的調升、房地產市場的觸底反彈、以及政府對於基礎建設的支出增加。

由於短期的順風仍然強勁，星展集團上調2018年台灣GDP（國內生產毛額）成長率，由原先的2.5%上調至2.8%。對於2019年的預估則維持在2.4%不變，主要考慮到長期內結構性逆風因素的影響，包括人口高齡化，與中國大陸的技術差距縮減，以及貿易競爭力的下滑等。

此外，瑞銀投資研究高級分析師曾立表示，除看好全球主要經濟體成長率及今年台灣出口成長率外，在內需方面，因1月所得稅調降提案通過和股市上漲的支撐之下，可望看到私部門消費的年成長率從2017年預估值的2.3%成長至2018年預估值的2.5%，因此大幅上調2018台灣總體GDP預估成長率從2.3%至3.0%，至於2019年也從2.5%調升至2.8%。

同時，曾立也指出，由於經濟活動的預期升溫，加上菸價與油價的上漲，預估台灣2018年的總體消費者物價指數(CPI)增速可能在1.5%左右，將較2017年的0.6%為高。

經濟成長率GDP

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