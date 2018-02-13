近3年最強勁！繼瑞銀後星展也上調台灣今年GDP

2018-02-13 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



星展集團經濟學家馬鐵英指出，由於「短期順風」仍然強勁，星展集團上調2018年台灣GDP成長率，由原先的2.5%上調至2.8%，但對台灣明、2019年經濟成長預估則維持在2.4%不變。記者孫中英／攝影。 分享 facebook 又一家外商銀行「上調」台灣今、年經濟成2018長率。繼瑞銀之後，星展銀行今天(13日)也宣布，將台灣今年GDP預測值自原先的2.5%提高到2.8%，星展預期台灣今年GDP表現，會出現「近3來最強勁」的成長表現 。瑞銀稍早前也宣布上調今、2018台灣總體GDP預估成長率，自2.3%至3.0%，看法比星展更樂觀。

星展集團經濟學家馬鐵英指出，由於「短期順風」仍然強勁，星展集團上調2018年台灣GDP成長率，由原先的2.5%上調至2.8%，但對台灣明、2019年經濟成長預估則維持在2.4%不變。

星展表示，上調台灣經濟成長率，主要考慮台灣外貿表現以及在國際供應鏈扮演的關鍵地位，台灣經濟去年雖受惠全球經濟周期性復甦，展望未來，幾項領先指標都顯示這股強勁的成長動能，將可望持續至今年第1。以出口訂單為例，在去年12月有17.5%成長，為10個月來最高。電子產業的訂單則成長18.4%，更是2014年10月以來最大幅度的成長。儘管近來iPhone X銷售成績不盡理想，前幾代機型(Phone 7與iPhone 6s)的銷售比預期亮眼。同時，由於物聯網，人工智慧以及汽車電子的快速崛起，對於半導體以及其他電子零組件的需求也變得越來越多元。

但星展也表示，「台灣去年仍是亞洲地區(日本除外)成長最緩慢的經濟體」。儘管出口需求復甦，內需則因受到人口高齡化、整體信心疲弱、缺乏強而有力的政策刺激等多重因素所影響，表現較不理想。不過，就內需而言，台灣今年前景有望好轉一些。主要考量重點有勞動市場逐漸改善、基本工資調升、房地產市場觸底反彈、以及政府對於基礎建設的支出增加。