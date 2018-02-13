反傾銷初裁／經部回應 影響有限

2018-02-13 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



大陸商務部對我國、美國及韓國進口苯乙烯（SM）反傾銷調查，並自昨（12）日採行臨時反傾銷措施；經濟部工業局對此表示，對我國影響相當有限。

據了解，大陸認定台灣、美國及韓國進口苯乙烯存在傾銷，境內苯乙烯產業受到實質損害，且傾銷與實質損害間存在因果關係，將採取徵收保證金方式實施臨時反傾銷措施，台灣保證金比率為5%、美國廠商9.2%至10.7%、韓國廠商7.8%至8.4%；此案將繼續調查，預計今年6月23日結束調查。

大陸統計，2013至2016年產業損害調查期間，台灣為大陸第三大進口來源，次於韓國、沙烏地阿拉伯。