羅賓漢指數／郭董支付政府開銷 能撐22天

2018-02-13 02:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



經濟日報提供 分享 facebook 若各國政府的支出由國內最有錢的人來支付，最多能撐幾天？根據彭博資訊編纂的2018年羅賓漢指數（Robin Hood Index），以台灣為例，台灣首富鴻海董事長郭台銘將能為台灣政府撐上22天。

彭博資訊彙整49個國家、地區的政府每日支出數據，以及當地首富的資產淨值，結果發現幾乎所有國家的富豪都撐不到100天，甚至多數國家也都撐不過一個月，中國、美國和日本更是名列最快撐不下去的前幾名國家。

阿里巴巴集團創辦人馬雲的身價為478億美元，排名全球第16大富豪，但只能支撐中國政府支出四天（中國政府每日支出112億美元）。全球首富的亞馬遜執行長貝佐斯縱有990億美元身價，但面對全世界每日開銷最大（196億美元）的美國政府，也只能撐五天。

相較下，郭台銘的身價雖為63億美元，但台灣政府的每日開銷也較少（2.8億美元），所以還能撐上22天。

這項統計中，能撐最久的國家是賽普勒斯，因為該國人口少、社會安全福利支出也較少，2018年預估每日支出僅2,360萬美元，而該國首富船運大亨費德利森（John Fredriksen）身價多達104億美元，因此該國可仰賴他的資產維持運轉441天。

要量化每國政府的開銷很困難，因為有太多因素需要考慮，有些本身可能甚至沒有成本，例如官僚主義，或是可能或多或少取決政策與政府選擇追求的目標，例如增加交通支付、減少國防經費等。

但從這項指數仍可看出，多數西方國家即使有國內首富幫忙，依無法維持很久。