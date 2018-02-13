陸祭SM反傾銷 台美韓中槍

2018-02-13 01:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏 ／綜合報導



中國大陸商務部 分享 facebook

中國大陸商務部昨（12）日公告，初步認定，原產於台灣、美國和韓國的苯乙烯（SM）存在傾銷，今日起台、美、韓相關業者出口至大陸的苯乙烯，必須向大陸海關繳交保證金。其中，台化、國喬、台苯等台灣業者需繳納保證金比率均為5%，較美、韓業者低。

大陸是在2017年6月23日宣布，對台、美、韓苯乙烯展開反傾銷調查。大陸商務部昨公告，調查機關初步認定，原產於韓國、台灣和美國的進口苯乙烯存在傾銷，大陸苯乙烯產業受到實質損害，且傾銷與實質損害間存在因果關係。

苯乙烯是一種重要的基礎有機化工原料，主要用於生產丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）樹脂、不飽和聚酯樹脂（UPR）等，ABS則廣泛應用於電子、家電產品上 。還可用於合成燃料中間體蒽醌、農藥乳化劑、醫藥、選礦劑苯乙烯膦酸等，同時也是很好的有機溶劑。 經濟日報提供 分享 facebook

根據大陸商務部調查，從2013年至2016年，台、美、韓出口至大陸的苯乙烯合計數量，分別為184.24萬噸、203.17萬噸、201.79萬噸和210.51萬噸，占當年度大陸市場均超過兩成。

由於台、美、韓苯乙烯被大陸初步裁定存在傾銷行為，因此自今日起，台、美、韓出口至大陸的苯乙烯將被要求需依裁決確定的各公司保證金比率，向大陸海關繳交相應保證金。

根據大陸商務部公告，韓國業者需繳納的保證金介於7.8%至8.4%，其中樂天化學保證金比率為8.4%，LG化學與SK均為8.0%。

美國業者需繳納的保證金比率最高，介於9.2%至10.7%，台灣包括台化在內所有業者的保證金比率均為5%，相對美、韓業者較為輕微。

大陸商務部還公告對印度的「鄰氯對硝基苯胺」反傾銷與反補貼調查最終裁定，認定存在傾銷與補貼行為，並裁定今日起對進口自印度的鄰氯對硝基苯胺課徵高額反傾銷稅與反補貼稅。