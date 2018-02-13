陸下令春節後停止送件 陸客遊台團簽傳3月全喊卡

陸團客來台又急凍？觀光界聽到傳言，大陸3月將停簽赴台旅遊團，4月起減半簽核。 本報系資料庫 分享 facebook 據觀光業者昨（12）日指出，中國大陸各省市已在上周向各組團旅傳達，要求3月赴台旅遊團簽全部都停止，已經送簽的3月團簽不會擋，但過年後送簽的3月團簽，將全面停止。

另大陸國家觀光局2月7日發出公文，提醒民眾暫勿前往台灣花蓮及相鄰地區。

不只3月赴台團簽停止，中國大陸官方也要求各組團社，團體4到9月的配額再砍半，另外，因應台灣10到12月舉行選舉，也停止送赴台旅遊的團簽，但自由行則不受影響。

經濟日報提供 分享 facebook 對此，交通部觀光局昨日表示，是有聽過這樣的傳言，但無法證實其真偽，將持續了解和觀察。陸委會回應表示，未收到相關訊息。

花蓮強震中有九名陸客罹難，新浪網昨日批評我涉外部門對各國感謝，獨獨遺漏中國，且中國也對花蓮地震做出捐款，不滿情緒溢於言表。旅遊業者透露，中國大陸各省市已傳達各旅行業者，要求全面停止春節後送出的3月赴台陸客團簽。

觀光局官員表示，從前年520政權輪替開始，陸客團來台旅遊的人數就大幅減少，目前陸客團每日申請限額是5,000人，但實際來台人數約2,000餘人，已少了六成，如果再限制團客來台，就等於斷團了，所以進一步要暫停和減半團客的事，還需再進一步了解。

官員說，這個消息和兩年前總統大選結束後很相似，就是傳言中國官方要限縮陸客團來台灣旅遊，我在大陸的台旅會曾向中國官方詢問，得到的回應是，去那裡旅遊是由人民自行決定的，沒想到後來證實確實有縮減，只不過沒有白紙黑字正式對外公布而已。

觀光局副局長張錫聰說，他有聽過大陸要再砍團和暫停團客來台的傳言，但目前僅此於謠言，中國大陸官方並沒有證實，觀光局會持續了解和觀察。張錫聰研判，如果是今年底選舉而暫停陸客團來台灣，他可以理解，但3月到9月都不再出團來台灣，就不知原因何在了。