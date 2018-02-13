親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

陸記者公布震災救援畫面 日代表確實說危險無法進去

過年必備！年假期間如何面對家人的情緒勒索？

陸下令春節後停止送件 陸客遊台團簽傳3月全喊卡

2018-02-13 01:49經濟日報 記者楊文琪韓化宇／台北報導

陸團客來台又急凍？觀光界聽到傳言，大陸3月將停簽赴台旅遊團，4月起減半簽核。 本...
陸團客來台又急凍？觀光界聽到傳言，大陸3月將停簽赴台旅遊團，4月起減半簽核。 本報系資料庫
分享
觀光業者昨（12）日指出，中國大陸各省市已在上周向各組團旅傳達，要求3月赴台旅遊團簽全部都停止，已經送簽的3月團簽不會擋，但過年後送簽的3月團簽，將全面停止。

另大陸國家觀光局2月7日發出公文，提醒民眾暫勿前往台灣花蓮及相鄰地區。

不只3月赴台團簽停止，中國大陸官方也要求各組團社，團體4到9月的配額再砍半，另外，因應台灣10到12月舉行選舉，也停止送赴台旅遊的團簽，但自由行則不受影響。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享
對此，交通部觀光局昨日表示，是有聽過這樣的傳言，但無法證實其真偽，將持續了解和觀察。陸委會回應表示，未收到相關訊息。

花蓮強震中有九名陸客罹難，新浪網昨日批評我涉外部門對各國感謝，獨獨遺漏中國，且中國也對花蓮地震做出捐款，不滿情緒溢於言表。旅遊業者透露，中國大陸各省市已傳達各旅行業者，要求全面停止春節後送出的3月赴台陸客團簽。

觀光局官員表示，從前年520政權輪替開始，陸客團來台旅遊的人數就大幅減少，目前陸客團每日申請限額是5,000人，但實際來台人數約2,000餘人，已少了六成，如果再限制團客來台，就等於斷團了，所以進一步要暫停和減半團客的事，還需再進一步了解。

官員說，這個消息和兩年前總統大選結束後很相似，就是傳言中國官方要限縮陸客團來台灣旅遊，我在大陸的台旅會曾向中國官方詢問，得到的回應是，去那裡旅遊是由人民自行決定的，沒想到後來證實確實有縮減，只不過沒有白紙黑字正式對外公布而已。

觀光局副局長張錫聰說，他有聽過大陸要再砍團和暫停團客來台的傳言，但目前僅此於謠言，中國大陸官方並沒有證實，觀光局會持續了解和觀察。張錫聰研判，如果是今年底選舉而暫停陸客團來台灣，他可以理解，但3月到9月都不再出團來台灣，就不知原因何在了。

陸客觀光

相關新聞

近3年最強勁！繼瑞銀後星展也上調台灣今年GDP

2018-02-13 10:38

經濟順風 星展上調今年台灣GDP至2.8%

2018-02-13 11:43

看好台灣經濟 外銀連袂上修今年GDP

2018-02-13 11:22

觀光局擬推旅宿耐震標章

2018-02-13 03:54

亞太成長企業 台灣77家上榜

2018-02-13 02:06

羅賓漢指數／郭董支付政府開銷 能撐22天

2018-02-13 02:06

再限制陸團客來台…小型旅行社 恐挨致命一擊

2018-02-13 01:48

反傾銷初裁／台化：爭取壓低稅率

2018-02-13 01:43

反傾銷初裁／陸廠迎接漲價商機

2018-02-13 01:43

陸祭SM反傾銷 台美韓中槍

2018-02-13 01:43

反傾銷初裁／經部回應 影響有限

2018-02-13 01:42

名家觀點／川普稅改 將助燃貿易保護野火

2018-02-13 01:09

大陸SM價格將大漲 陸廠受惠

2018-02-12 23:45

大陸認定SM傾銷 中美貿易 再燃戰火

2018-02-12 23:40

財經觀點／消費驅動 亞太經濟舉足輕重

2018-02-12 23:34

台灣寬頻恐下架民視新聞台 NCC明天調處

2018-02-12 14:40

2月春節桶裝瓦斯 經部估需求量9.7萬公噸

2018-02-12 13:53

讓A變成A﹢！向全球100強執行長學習 比起淘金他們更懂永續經營精神

2018-02-12 12:46

從盤古開天談起 央行新總裁苦熬出頭

2018-02-12 12:03

黎智英回台重整壹傳媒 這回玩真的

2018-02-12 12:02

威力彩頭彩上看5.2億 大樂透15日起加碼

2018-02-12 08:56

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

陸下令春節後停止送件 陸客遊台團簽傳3月全喊卡

2018-02-13 01:49

郭董想使事業王國轉型 彭博作家建議：先改變心態

2018-02-12 17:48

矽品董座林文伯提醒政府 台灣不是只有一家台積電

2018-02-13 01:33

再限制陸團客來台…小型旅行社 恐挨致命一擊

2018-02-13 01:48

2018還迷信新興市場？ 小心錯過真正的外幣王牌

2018-02-13 09:00

6大壽險1月賺322億 台壽每股獲利擠進領先群

2018-02-12 20:47

申報遺產稅 小心漏報這八種財產被罰

2018-02-12 21:00

陸祭SM反傾銷 台美韓中槍

2018-02-13 01:43

命理師：撐不住的房價、房貸 今年一次引爆

2018-02-13 12:49

台灣寬頻恐下架民視新聞台 NCC明天調處

2018-02-12 14:40

聯發科併晨星 對岸解除禁令

2018-02-13 01:41

財政部澄清誤會！集資買彩券 無須事前報備

2018-02-13 12:28

慘賠俱樂部新成員 中山世紀頂樓賠3600萬

2018-02-13 11:51

高捷新業務 跨足電信纜線業年收增2千萬

2018-02-12 15:49

面板雙雄 衝Micro LED

2018-02-12 14:31

羅賓漢指數／郭董支付政府開銷 能撐22天

2018-02-13 02:06

領完年終辦完年貨資金還有剩 台外幣高利存款讓你挑

2018-02-12 16:27

申報遺產稅 留意八大疏失

2018-02-13 00:18

宏碁金雞獨立 獲利引擎熱轉

2018-02-13 01:06

新藥上市審核將加速

2018-02-13 01:07

正新拚研發 高薪徵碩博士生

2018-02-13 02:06

大小M正式合體 要搶回市占

2018-02-13 01:41

中國商務部解除 聯發科和晨星的大小M合併禁令

2018-02-12 18:03

平價版HomePod 傳下半年搶市

2018-02-13 02:01

集資樂透沒報備 中獎繳稅…快8億元！

2018-02-13 01:08

亞太成長企業 台灣77家上榜

2018-02-13 02:06

人民幣重挫246基點 新台幣小升

2018-02-13 09:57

智慧音箱想打進家庭 價格才是決勝關鍵

2018-02-13 02:03

南山1月獲利26億 大增八成

2018-02-13 00:44

五大因素 造成慘烈的一天

2018-02-13 00:43

國人金融能力調查過度自信 且男高於女

2018-02-12 14:48

主計總處發布最新GDP預測 可望上修

2018-02-13 06:02

透過訂房網站訂房有沒有發票 國稅局這樣說

2018-02-12 21:14

發起支持在地 義美宣布收購屏東紅豆20萬公斤

2018-02-12 16:49

亞德客60億元聯貸 銀行超捧場爆超額認購

2018-02-12 17:54

近3年最強勁！繼瑞銀後星展也上調台灣今年GDP

2018-02-13 10:38

底價一坪5萬 基隆愛買商場公開標售

2018-02-13 12:13

日矽併多贏 進入經理人時代

2018-02-13 01:34

生醫園區擴建 企業排隊進駐

2018-02-13 01:07

期貨違約潮 要釐清三大項

2018-02-13 00:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top